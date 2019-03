Obhajoval pornoherečku soudící se s Trumpem, teď čelí obvinění z vydírání firmy Nike

Michael Avenatti, který se stal známým jako právní zástupce pornoherečky Stormy Daniels v jejím sporu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, čelí obviněním z vydírání oděvní společnosti Nike a z bankovních podvodů. Podle losangeleské prokuratury byl právník zadržen dnes v New Yorku, napsala agentura AP. Společnost Nike v prohlášení sdělila, že se vydírat nenechá.

Avenattimu se věnují prokuratury v Los Angeles a v New Yorku. V New Yorku čelí Avenatti obvinění, že se od Nike snažil získat několik milionů dolarů, v opačném případě hrozil zveřejněním poškozujících informací. Zadržen byl krátce poté, co na twitteru na úterý ohlásil tiskovou konferenci, na které chtěl zveřejnit blíže neupřesněný skandál týkající Nike a středoškolského a univerzitního basketbalu.

Podle agentury Bloomberg navrhl Avenatti zrušení tiskové konference, pokud si ho Nike spolu s dalším kalifornským právníkem najme za 15 až 25 milionů dolarů (až 570 milionů korun), aby provedli interní vyšetřování. Od oděvní společnosti chtěl také vyplatit 1,5 milionu dolarů (35 milionů korun) nejmenovanému klientovi. Kdyby firma nesouhlasila, hrozil Avenatti, že společnost díky svému vlivu veřejně i finančně poškodí.

Společnost Nike oznámila, že se nenechá vydírat a že rovněž nebude skrývat žádné informace potřebné pro vyšetřování. Sdělila také, že již déle než rok spolupracuje s úřady, které vyšetřují dění ve vysokoškolském basketbalu, na což sama prokuraturu upozornila. Firma dodala, že když se Avenatti ve stejné věci pokusil Nike vydírat, obrátila se na úřady.

Případ v Los Angeles se týká zneužití peněz klienta, které Avenatti podle prokuratury utratil na své kavárenské podnikání ve firmě Global Baristas. CNBC uvedla, že pro svého klienta získal odškodnění 1,6 milionu dolarů (36,4 milionu korun), které mu ale zpronevěřil.

Prokuratura v Los Angeles upřesnila, že se Avenatti dopustil podvodu v jisté bance ve státě Mississippi, kde předložil falešná daňová přiznání, aby získal tři půjčky v celkové výši 4,1 milionu dolarů (93 milionů korun).

Televize Fox News poznamenala, že Avenatti byl v USA relativně neznámý do února 2018, kdy začal zastupovat Stormy Daniels. Pornoherečka, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, tvrdí, že prožila s ženatým Trumpem románek. Trump poměr s touto ženou v minulosti opakovaně popřel.

Stormy dnes uvedla, že ji zprávy o obvinění Avenattiho zarmoutily, ale nezaskočily. "Před více než měsícem jsem se rozhodla ukončit využívání Michaelových služeb, když jsem zjistila, že se mnou jednal mimořádně neuctivě," uvedla. Později chce v této věci zveřejnit podrobnosti, prozatím se ale k Avenattimu vyjadřovat nebude.