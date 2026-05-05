5. 5. Klaudie
Oběti zběsilé jízdy v Lipsku: 63letá žena a 77letý muž. Řidič v amoku se zatčení nebránil

ČTK

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci. V tiskové zprávě o tom informovala lipská policie.Třiatřicetiletý německý občan vjel úmyslně osobním vozem do historického jádra největšího saského města a ujel zhruba 500 metrů pěší zónou. Policie jej na místě zadržela.

Třiatřicetiletý Němec vyjel v pondělí kolem 16:45 z náměstí Augustusplatz a zastavil se až u kostela svatého Tomáše. Vrážel přitom do lidí. Policie jej zhruba po 500 metrech zadržela, nijak se podle ní nebránil. (Lipsko, Německo, úterý 5. května 2026) Foto: REUTERS
V pondělí večer úřady hovořily o dvou mrtvých, třech těžce zraněných a nejméně dalších dvou desítkách zraněných. Nyní policie v tiskové zprávě uvedla, že přesný počet zraněných dál zjišťuje. „Bylo to včera velmi těžké. Mnoho lidí místo bez pomoci opustilo a vydalo se k lékaři,“ řekl v úterý agentuře DPA mluvčí lipského státního zastupitelství Ricardo Schulz.

Třiatřicetiletý Němec, který se podle úřadů v minulosti potýkal s psychickými problémy, vyjel v pondělí kolem 16:45 z náměstí Augustusplatz, projel ulicí Grimmaische Strasse na hlavní lipské náměstí Markt a zastavil se až u kostela svatého Tomáše. Vrážel přitom do lidí. Policie jej zhruba po 500 metrech zadržela, nijak se podle ní nebránil. Podle policejního prezidenta Reného Demmlera je muž, který se narodil v Německu a žije v lipském regionu, nyní ve vazbě. Ještě v §terý by měl být předveden před vazebního soudce, který by na něj měl vydat zatykač. Státní zastupitelství zahájilo vyšetřovaní pro podezření ze dvou vražd a nejméně dvou pokusů o ni.

„Motiv je předmětem dalšího vyšetřování. Podle dosavadních poznatků nepředpokládáme, že by byl politický nebo náboženský,“ uvedla policie v tiskové zprávě. Saský ministr vnitra Armin Schuster v pondělí čin označil slovem „Amokfahrt“, který se v němčině užívá pro útok vozidlem, který byl úmyslný, spáchal jej ale psychicky nevyrovnaný či nemocný člověk bez zjevného racionálního motivu.

Německem v posledních letech otřásla řada útoků s použitím automobilu jako zbraně. V prosinci 2024 najel saúdskoarabský lékař do návštěvníků vánočních trhů v Magdeburku, zabil šest lidí a stovky dalších zranil. Loni v únoru najel odmítnutý žadatel o azyl z Afghánistánu v Mnichově vozem do průvodu odborářů a zranil téměř 40 lidí. Sedmatřicetiletá žena a její dvouletá dcera zraněním podlehly. Loni v březnu pak do lidí v centru Mannheimu najel úmyslně osobním autem Němec, čin si vyžádal dva mrtvé a 11 zraněných. Nákladní automobil použil k teroristickému útoku na vánoční trh už v roce 2016 v Berlíně také muž z Tuniska, který zabil 12 lidí včetně jedné Češky.

"Držte huby, tam nahoře!" ozvalo se směrem k V.I.P. při Claptonově koncertu v Praze

Koncert britského kytaristy, zpěváka a skladatele Erica Claptona v pondělí 4. května v pražské O2 areně nabídl slavné nahrávky jeho dlouholeté kariéry. Zazněly jeho hity jako Layla, Cocaine nebo dojemná píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého čtyřletého syna Conora. V zaplněné hale jeho vystoupení podle pořadatelů sledovalo téměř 15 000 diváků.

„Třásla se mi postel". Východ Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

Silné zemětřesení během noci na úterý otřáslo východním Chorvatskem. Nejblíže k epicentru se nacházela osada Zmajevac a ves Batina na Dunaji, napsal na svém webu Jutarnji list, podle kterého byly otřesy zaznamenány i v sousedním Maďarsku a Srbsku. O případných zraněných či škodách se nezmínil.

Hasiči bojují v Českém Švýcarsku s ohněm i s vrtulníky, drony hledají skrytá ohniska

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou v boji s ohněm pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.

Hlad, odpadky a ticho bez protestů. Fotograf Šibík popisuje Kubu na hraně kolapsu

Kuba se propadá hlouběji než kdy dřív, popisuje po návratu z karibského ostrovu fotograf Jan Šibík ve Spotlightu Aktuálně.cz. Země, dlouhodobě zatížená sankcemi, bez turistů a bez peněz čelí nedostatku potravin, rozpadu infrastruktury i rostoucí zoufalosti. Přesto se režim neotřásá. Lidé jsou vyčerpaní, rozdělení a bez síly ke vzpouře.

