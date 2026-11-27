Pojem gulag zná po celém světě téměř každý jako příklad temné historie. Umíraly v nich miliony nevinných lidí, přesto jsou v zemi katů a obětí historici označováni za extremisty a ruší se muzea. Tým českých badatelů se tak vydal do zemí Střední Asie, kde našel příběhy Čechoslováků, kteří prožili drsné chvíle. V pořadu Spotlight o nich hovoří badatel a rusista Štěpán Černoušek.
Černoušek se pátrání po pozůstatcích sovětského represivního systému věnuje přes třicet let. Zlomový moment nastal v roce 2009, kdy Google poprvé zveřejnil podrobné satelitní snímky Sibiře. Na nich objevil dochované stopy Mrtvé trati a vězeňských táborů podél severního polárního kruhu.
„Když jsem zjistil, jak neuvěřitelně zachovalé to je, kolik je tam předmětů vězňů a že se o to nikdo nestará ani to nedokumentuje, byl to zlomový bod. Z osobního zájmu se stala profesionální záležitost,“ vzpomíná v pořadu Spotlight Černoušek, který v tentýž rok založil organizaci Gulag.cz.
Zákaz v Rusku a výzkum ve stepi i poušti
Další výpravy na ruskou Kolymu či Čukotku se však postupně komplikovaly a definitivně je zastavila válka proti Ukrajině a s tím související represe ruských úřadů.
„Protože jsem předsedou správní rady mezinárodního Memorialu, jsem z pohledu ruských úřadů představitelem extremistické organizace. Cestu do Ruska bych tedy už neriskoval,“ vysvětluje badatel.
Výzkum se proto přesunul do Střední Asie. Ve spolupráci s archeology ze Západočeské univerzity v Plzni proběhl na konci léta v kazašské stepi u Žezkazganu v místech Stěplagu první oficiální archeologický průzkum.
V uzbeckém Karakalpakstánu u řeky Amudarja pak Černoušek objevil do té doby neevidované stopy lágru při stavbě Hlavního turkmenského kanálu.
„V Uzbekistánu jsou extrémní podmínky – v létě obrovské vedro, ale v zimě tam lidé mrzli stejně jako na Sibiři. Podařilo se nám tam najít strážnici i zbytky samotky,“ popisuje Černoušek.
Desítky tisíc českých obětí
V gulagu skončily z různých důvodů miliony lidí. Vedle rolníků či duchovních se obětí čistek ze 30. let staly i národnostní menšiny, včetně tisíců Čechů žijících na Volyni či krajánků budujících sovětská družstva.
Budovat „sovětský ráj“ ve 20. letech 20. století totiž odjížděly tisíce československých občanů – dělníků, rolníků, inženýrů i komunistických idealistů. Mezi nimi v družstvu Interhelpo v Kyrgyzstánu žil se svojí rodinou například i malý Alexander Dubček.
„Koncem třicátých let stačilo jen to, že jsi Čech. Za to mohl být člověk zatčen a potrestán, protože vrcholila špionománie a Stalinova paranoia,“ vysvětluje Černoušek to, jakým způsobem se člověk do spárů vězeňského systému dostal v období, kdy v Kremlu seděl diktátor Josif Vissarionovič Stalin.
Když vyhrává pohled katů
A zmiňuje několik příkladů Čechů, kteří si sovětské represe zažili na vlastní kůži: například havíř Rudolf Novák z Kladna, který v spárech NKVD strávil 19 let. Nebo Leopold Brumek, jehož dozorci na mrazu polévali studenou vodou.
V dnešním Rusku podle Černouška probíhá systematické přepisování historie. Moskevské muzeum historie Gulagu bylo zavřeno a tábor Perm-36 úřady proměnily v expozici oslavující dozorce.
GULAG
síť sovětských pracovních táborů, která se začala rozvíjet po bolševické revoluci a největšího rozsahu dosáhla za vlády Josifa Stalina
pojem původně označoval hlavní správu táborů, později se vžil pro celý systém nucené práce a věznění
prošly jím miliony lidí, kteří pracovali v dolech, lesích, při stavbě železnic, kanálů a průmyslových podniků
vězni čelili hladu, vyčerpávající práci, nemocem, násilí a extrémním klimatickým podmínkám
V narážce na knihu Doba z druhé ruky oceňované běloruské spisovatelky a novinářky Světlany Alexijevičové, kde se mluví o tom, že v Rusku jsou jenom kati a jejich oběti, tak Černoušek říká, že dnes vyhrává právě pohled katů.
„Nemažou historii úplně, ale zcela převracejí její výklad. Přestává to být muzeum obětí a začíná být muzeem dozorců. Oslavuje se, jakými byli pašáky a jakou měli náročnou práci,“ varuje.
V zemi navíc dnes trpí přes pět tisíc novodobých politických vězňů – mnozí na stejných místech jako kdysi.
Celou epizodu si můžete pustit ve videu v úvodu textu nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
Toto byla její hlavní témata:
00:00 - 02:50 – Jak se Štěpán Černoušek dostal k výzkumu gulagů a co ho vedlo k založení organizace Gulag.cz? Jakým způsobem satelitní snímky přispěly k odhalení nezdokumentovaných táborů?
03:00 - 06:30 – Proč se výzkumné expedice přesunuly z Ruska do zemí Střední Asie, jako je Kazachstán a Uzbekistán? Jaké byly hlavní cíle a počáteční objevy prvního oficiálního archeologického výzkumu pozůstatků gulagu v těchto oblastech?
06:40 - 09:40 – Jak se lišila podoba a klimatické podmínky táborů napříč Sovětským svazem? Co spojovalo různorodé tábory v tajze, stepi či poušti z hlediska věznění a nucené práce?
09:45 - 17:00 – Jaké byly typické důvody zatčení a trestu v gulazích během různých období stalinských represí? Jaké osudy potkaly desetitisíce Čechů, kteří v Sovětském svazu žili nebo tam přišli, a jaké nové příběhy odhalují zpřístupněné archivy?
17:00 - 28:30 – Jak se k dědictví gulagů staví současné středoasijské země a jaký je naopak postoj Ruska k této historii? Jakým způsobem ruský režim potlačuje, přepisuje a zneužívá výklad dějin gulagů a co to znamená pro paměť obětí?