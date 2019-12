Obětí leteckých nehod ubylo. Je to díky odstavení Boeingu 737 MAX, říká expert

Při leteckých haváriích letos zemřelo 293 lidí, což je téměř poloviční počet oproti předchozímu roku, a rok 2019 se tak stal co do počtu mrtvých při nehodách třetím nejbezpečnějším od druhé světové války.

Ve své předběžné zprávě o tom dnes informovalo hamburské středisko pro vyhodnocování údajů leteckých nehod JACDEC. Nejtragičtější nehodou letos byl březnový pád letadla etiopských aerolinek, při němž zahynulo 157 lidí.

"Může to znít strašidelně, ale obrovský pokles počtu mrtvých při leteckých haváriích lze připsat tomu, že v březnu musela zůstat na zemi všechna letadla Boeing 737 MAX," uvedl šéf JACDEC Jan-Arwed Richter. To, že po nehodě v Etiopii přestala tato letadla létat, podle něj zabránilo dalším katastrofám. "Bohužel to musím říci takto jednoznačně," dodal.

V roce 2018 zahynulo při leteckých neštěstích 559 lidí, letos to bylo skoro o polovinu méně. Menší počet obětí než letos napočítali letečtí experti jen v letech 2013 a 2017, kdy zemřelo jen 40 pasažérů.

"V roce 2019 dál sílí trend trend z posledních desetiletí, kdy při stále silnějším provozu kontinuálně klesá počet nehod. Znamená to, že bezpečnost leteckého provozu se celosvětově stále zlepšuje," komentoval statistiku Thomas Borchert z německého odborného magazínu Aero International.

Ačkoli JACDEC bude svou analýzu letošního roku ještě aktualizovat o data z konce roku, zpráva se už pravděpodobně příliš měnit nebude. Započítáno je v ní i 12 obětí z povánoční havárie letadla v Kazachstánu. JACDEC do své statistiky zahrnuje nehody větších letadel, kritériem je váha stroje minimálně 5,7 tuny a kapacita alespoň 19 pasažérů.