Plán "temného prince" pro Afghánistán. Byznysmen chce do války poslat žoldáky, shání podporu Trumpa

Washington - Časopis Forbes ho letos v dubnu nazval "temným princem" a "obchodníkem se smrtí". Čtyřicetiletý bohatý byznysmen, zakladatel kontroverzní soukromé bezpečnostní firmy Blackwater a bývalý člen amerických elitních komand Navy SEAL, se znovu hlasitě hlásí o slovo.

Řeč je o Eriku Princeovi. Krátce před vystoupením Donalda Trumpa v bruselském sídle NATO se znovu nechal slyšet, že probírané navýšení zahraničních jednotek v Afghánistánu je nejhorší věc, kterou mohou spojenci USA udělat.

Blackwater founder Erik Prince pitching proposal to turn over U.S. combat operations in Afghanistan to mercenaries. The pitch occurs as he faces scrutiny in special counsel Mueller's Russia probe. https://t.co/aNJkDFJqpc pic.twitter.com/FqQTXaS9Zk — This Week (@ThisWeekABC) July 12, 2018

Princeovým úmyslem je válku v Afghánistánu privatizovat. Přesněji řečeno jeho slovy: "Racionalizovat a restrukturalizovat".

Nynější strategii označil za "selhání". Země NATO by podle něj neměly posílat další vojáky, ale více peněz.

"To, co navrhuji já, bude stát jen zlomek. Také to zachrání životy vojákům: Američanů, Britů, Afghánců i jejich spojenců," řekl před Trumpovou návštěvou ve Spojeném království britskému serveru The Independent.

Prince zároveň minulý týden vypustil video, kde svůj plán obhajuje. "Pentagon dělá, co dělá, a chce i nadále dělat to samé, co dělal posledních 17 let," říká ve videu. Místo toho by podle něj měli Afghánistán převzít CIA a 6000 žoldáků.

Soukromá armáda kontraktorů

Princeův návrh se opírá o skupiny ozbrojených soukromých kontraktorů, tvořených zejména bývalými členy speciálních jednotek, kteří Afghánistán zažili na vlastní pěst. Za žoldáky je odmítá označovat.

Tito "soukromí vojáci" by dohlíželi na afghánské jednotky, pomáhali je vycvičit a bojovali by po jejich boku. A mohli by se opřít o vzdušnou podporu obdobného složení.

"Podle tohoto plánu by letouny pilotovali kontraktoři, ale zaměřovali by Afghánci. Takže finální zodpovědnost za akci by byla na nich," vysvětluje Prince, který Trumpovi na volební kampaň poslal 250 tisíc dolarů.

Využívání soukromých bezpečnostních agentur může být teoreticky stravitelnější pro politiky, protože snižuje medializované ztráty na životech z řad vlastních vojáků. Mnoho vlivných jmen v Pentagonu ale Princeův návrh odmítá. Zdůrazňují jak logistické, tak legální a etické problémy, které strategie vzbuzuje.

Zastánci Princeova plánu nicméně tvrdí, že celá myšlenka byla očerněna kvůli několika incidentům, ke kterým v chaosu válečných zón dochází. Při jednom z těchto "incidentů" v roce 2007 žoldáci z Blackwater zmasakrovali v Iráku 17 civilistů.

Podpora z nejvyšších míst

Prince svůj plán nenavrhuje poprvé. V minulosti jeho strategii podpořil i Trumpův tehdejší bezpečnostní poradce Steve Bannon, ale také prezidentův zeť Jared Kushner.

Ze stolu jej ale smetli ministři zahraničí a obrany, zejména pak tehdejší poradce pro národní bezpečnost, generálporučík Herbert McMaster.

"McMaster byl tříhvězdičkový generál, který chtěl čtvrtou hvězdu a jednoduše by neakceptoval nic nekonvenčního," odmítl kritiku Prince. "Slyšel jsem, že o mých plánech četl prezident Trump v Oválné pracovně a McMasterovi řekl, že je preferuje víc než jeho plány. Možná jsem s McMasterem nevykročil nejlépe," doplnil.

Jenže Trumpův kabinet a poradní tým se od té doby značně obměnily. Mattis i McMaster skončili. Nový ministr zahraničí Mike Pompeo i bezpečnostní poradce John Bolton by podle Prince mohli být k jeho návrhu vstřícnější.

"Mluvil jsem s ním (s Pompeem, pozn. red.). Zaujalo ho, co jsem říkal," cituje Prince server The Independent. "S Johnem Boltonem jsem zatím nehovořil, ale když se podívám na jeho minulost, myslím si, že by nestál o konvenční strategii, která nefunguje. Určitě se budu zabývat touto záležitostí v příštích několika měsících," tvrdí.

Zájem o Princeův plán podle některých zdrojů projevil i Trump, zatím se spolu ale podle dostupných zpráv nesešli.

Tajná schůzka na Seychelách

Prince ale s Trumpem nespojuje jenom Afghánistán. Na kontroverzního byznysmena si totiž letos na jaře posvítil i zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který se snaží rozplést pozadí ruského vměšování do amerických prezidentských voleb, které v roce 2016 poslaly do Bílého domu právě Donalda Trumpa.

Prince nikdy oficiálně nepracoval pro Trumpovu kampaň, i když se s Trumpem i jeho pozdějším bezpečnostním poradcem Michaelem Flynnem podle televize CNN sešel. A neopomenul sem tam utrousit poznámku, jakému se v prezidentově okolí těší vlivu.

Flynn loni v únoru rezignoval poté, co se objevily zprávy o jeho kontaktech na ruského velvyslance Sergeje Kisljaka.

Do Muellerova vyšetřování se ale zamotal i sám Prince, který se v lednu 2017 na Seychelách tajně sešel s ruským bankéřem napojeným na Vladimira Putina. O schůzce v dubnu téhož roku informoval The Washington Post, který Prince označil za "neformálního vyslance nadcházející administrativy". Prince tvrdí, že šlo o soukromou záležitost.

Zmíněným Rusem byl Kirill Dmitrijev, generální ředitel ruského státního fondu přímých investic, který kvůli Ukrajině podléhá americkým sankcím.

Server ABC News pak koncem letošního června informoval, že Muellerův tým zajistil Princeovu poštu i jeho telefony

Prince má navíc blízké vztahy s Danem Rohrabacherem, podle serveru Forbes Trumpovým "oblíbeným kongresmanem". U republikána z Kalifornie už v 90. letech sloužil jako internista a dodnes jsou spojenci.

Firma přišla o licenci

Prince založil firmu Blackwater v roce 1997. Po útoku na Saddáma Husajna v roce 2003 se firma stala jedním z největších kontraktorů pro americké vojáky v Iráku. Po incidentu z roku 2009 ale společnost přišla o licenci a později byli tři její zaměstnanci dokonce odsouzeni za vraždu či zabití.

V roce 2010 Prince společnost prodal a od té doby pomáhala zahraničním vládám, včetně Spojených arabských emirátů, získávat jejich soukromé armády. Prince nyní šéfuje bezpečnostní společnosti Frontier Services Group se sídlem v Hongkongu.

Soukromí kontraktoři fungují i v Afghánistánu. V zemi v tuto chvíli působí 15 tisíc amerických vojáků a okolo 26 až 30 tisíc soukromých kontraktorů.

