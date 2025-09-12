Obchodní ředitel Transconu Mazánek dostal zpět pas, může vycestovat ze Senegalu

Výše způsobené škody činila podle senegalských úřadů sto milionů eur (necelé 2,5 miliardy korun). Firma tehdy pochybení odmítla, podle generálního ředitele Transconu Vladimíra Drábka šlo o nedorozumění, které mohlo vzniknout změnou vedení Senegalu. Mazánkovi hrozil trest vězení od jednoho roku do pěti let a Transconu penalizace ve stovkách milionů eur. Z vězení byl propuštěn 5. června.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu) rozhodnutí senegalských orgánů uvítal, stejně jako obnovenou dynamiku vztahů se západoafrickou zemí. Ocenil podíl ministra dopravy Martina Kupky (ODS), který o věci jednal v únoru přímo v Senegalu.
"Návrat Ilji Mazánka do České republiky je dobrou zprávou nejen pro něj a jeho rodinu, ale též důležitým krokem k zajištění transparentních a stabilních podmínek pro činnost českých firem. Senegal je některými českými podniky vnímán jako strategická brána do Afriky a česká přítomnost v této zemi by měla mít dlouhodobou perspektivu," doplnil Kupka.
Mazánka zadržely senegalské úřady loni v listopadu. Firma Transcon, která v africké zemi modernizovala regionální letiště Saint Louis a Matamu, po jeho zatčení práce pozastavila. Podle Lipavského dříve započaté projekty pokračují.