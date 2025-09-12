Zahraničí

Obchodní ředitel Transconu Mazánek dostal zpět pas, může vycestovat ze Senegalu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Obchodní ředitel společnosti Transcon Electronic Systems Ilja Mazánek, který byl na začátku června propuštěn z věznice v Dakaru, dostal zpět svůj cestovní pas a může vycestovat ze Senegalu. V pátek to oznámilo ministerstvo zahraničí. Senegalské úřady dříve firmu Transcon i Mazánka, který je také šéfem zahraniční sekce Hospodářské komory ČR, obvinily z nezákonných finančních převodů v zahraničí.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS, na snímku) jednal o propuštění obchodního ředitele společnosti Transcon Electronic Systems Ilji Mazánka v únoru přímo v Senegalu.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS, na snímku) jednal o propuštění obchodního ředitele společnosti Transcon Electronic Systems Ilji Mazánka v únoru přímo v Senegalu. | Foto: Jakub Zuzánek

Výše způsobené škody činila podle senegalských úřadů sto milionů eur (necelé 2,5 miliardy korun). Firma tehdy pochybení odmítla, podle generálního ředitele Transconu Vladimíra Drábka šlo o nedorozumění, které mohlo vzniknout změnou vedení Senegalu. Mazánkovi hrozil trest vězení od jednoho roku do pěti let a Transconu penalizace ve stovkách milionů eur. Z vězení byl propuštěn 5. června.

Související

Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Trump, Putin, Zelenský, Merz, Starmer, USA, Ukrajina, Kim, jednání, NATo, EU

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu) rozhodnutí senegalských orgánů uvítal, stejně jako obnovenou dynamiku vztahů se západoafrickou zemí. Ocenil podíl ministra dopravy Martina Kupky (ODS), který o věci jednal v únoru přímo v Senegalu.

"Návrat Ilji Mazánka do České republiky je dobrou zprávou nejen pro něj a jeho rodinu, ale též důležitým krokem k zajištění transparentních a stabilních podmínek pro činnost českých firem. Senegal je některými českými podniky vnímán jako strategická brána do Afriky a česká přítomnost v této zemi by měla mít dlouhodobou perspektivu," doplnil Kupka.

Mazánka zadržely senegalské úřady loni v listopadu. Firma Transcon, která v africké zemi modernizovala regionální letiště Saint Louis a Matamu, po jeho zatčení práce pozastavila. Podle Lipavského dříve započaté projekty pokračují.

Související

USA tlačí na africké země, aby přijaly deportované Venezuelany, tvrdí Nigérie

Trump, Florida, Everglades, detenční centrum, Alligator Alcatraz
 
Mohlo by vás zajímat

"Mohl to být omyl," prohlásil Trump o průniku ruských dronů do Polska

"Mohl to být omyl," prohlásil Trump o průniku ruských dronů do Polska

FBI zveřejnila video Kirkova vraha prchajícího z místa činu, policejní hon pokračuje

FBI zveřejnila video Kirkova vraha prchajícího z místa činu, policejní hon pokračuje
1:39

Sídlo EU jako epicentrum války gangů. Do ulic míří armáda

Sídlo EU jako epicentrum války gangů. Do ulic míří armáda

Armaniho módní firmu zdědí jeho nadace, hlavní slovo bude mít jeho životní partner

Armaniho módní firmu zdědí jeho nadace, hlavní slovo bude mít jeho životní partner
zahraničí Aktuálně.cz Obsah ekonomika Senegal Martin Kupka

Právě se děje

před 3 minutami
Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě

Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě

Nemocnice Motol a Homolka se spojí. "Část stávajících lékařů by se mohla převelet do nedostatkových míst, jako jsou Karlovy Vary," míní experti.
před 4 minutami
Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

Na výstavě 100 pokladů, 100 příběhů lze vidět artefakty nesmírné umělecké ceny ze sbírek čínských císařů.
Aktualizováno před 11 minutami
"Mohl to být omyl," prohlásil Trump o průniku ruských dronů do Polska

ŽIVĚ
"Mohl to být omyl," prohlásil Trump o průniku ruských dronů do Polska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 45 minutami
Opilec v autobusu v Brně vytáhl nůž. Cestující ho odzbrojili, policie později pustila

Opilec v autobusu v Brně vytáhl nůž. Cestující ho odzbrojili, policie později pustila

Událost, která se stala v pondělí odpoledne, se obešla bez zranění. Zadržený při kontrole nadýchal skoro 2,3 promile alkoholu, skončil na čas v cele.
před 1 hodinou
Ústavní soud odmítl Feriho stížnost v kauze znásilnění jako neopodstatněnou

Ústavní soud odmítl Feriho stížnost v kauze znásilnění jako neopodstatněnou

Za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění dostal exposlanec Dominik Feri tři roky vězení. Soud stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou.
před 1 hodinou
"Kdo je ten muž na fotce?" Tajemství ikonického snímku z 11. září dodnes budí otázky

"Kdo je ten muž na fotce?" Tajemství ikonického snímku z 11. září dodnes budí otázky

"Nepřemýšlel jsem nad tím, co se děje, jen jsem dělal svoji práci," říká autor slavné fotografie muže padajícího z věže Světového obchodního centra.
před 1 hodinou
Obchodní ředitel Transconu Mazánek dostal zpět pas, může vycestovat ze Senegalu

Obchodní ředitel Transconu Mazánek dostal zpět pas, může vycestovat ze Senegalu

Senegalské úřady firmu Transcon i Mazánka, který je také šéfem zahraniční sekce Hospodářské komory ČR, obvinily z finančních machinací.
Další zprávy