"Občanská válka mezi konzervativci." Johnson říká o brexitu nesmysly, útočí exministr

Britský konzervativní exministr financí Philip Hammond označil za "nesmysly" vyjádření britského premiéra Borise Johnsona ohledně brexitovém vyjednávání s Bruselem. Rozhovory podle Hammonda nijak nepostupují, protože vláda nepředložila žádné návrhy. Exministr také v rozhovoru se zpravodajskou společností BBC potvrdil, že podpoří snahu zablokovat brexit bez dohody. Podle webu BuzzFeed News tak učinilo už 14 poslanců vládní Konzervativní strany.

Britští zákonodárci se odpoledne vracejí do práce po letní přestávce a večer v parlamentu vypukne bitva mezi vládou a odpůrci Johnsonova plánu vyvést 31. října Británii z Evropské unie s dohodou, nebo bez ní. Koalice opozičních stran a konzervativních rebelů chce vyvolat mimořádnou debatu a skrze ni získat kontrolu nad středečním programem Dolní sněmovny. Pak chce prosadit návrh zákona, který by ukládal vládě dohodnout tříměsíční odklad brexitu, pokud by do 19. října nebyly ratifikovány podmínky odchodu z EU nebo pokud by sněmovna neschválila brexit bez dohody.

K úspěchu potřebují Johnsonovi oponenti v první fázi asistenci předsedy Dolní sněmovny Johna Bercowa, který musí hlasování o změně parlamentní agendy povolit. Předpokládá se, že Bercow žádosti vyhoví.

Výsledek očekávaného hlasování by mohl být velmi těsný. Konzervativci mají v dolní komoře se svými spojenci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) většinu jediného křesla a média hovoří o zhruba 20 potenciálních vzbouřencích. Šéf labouristické strany Jeremy Corbyn ale rovněž nemůže počítat se stoprocentní podporou svých poslanců.

Exministr Hammond si ale myslí, že plán odpůrců brexitu bez dohody bude mít dostatečnou podporu. Kroky vlády z posledního týdne podle něj řadu jeho kolegů "rozzuřily".

"Nevím, zda jsme někdy slyšeli politický rozhovor jako ten, co právě poskytl Philip Hammond. Mrazivý hněv. (Konzervativní) strana v plnohodnotné občanské válce," komentoval exministrova vyjádření Tim Shipman z listu The Sunday Times.

Johnson obviňuje své kritiky z oslabování britské pozice v brexitových jednáních se zbytkem EU. Jeho tým zároveň rebelům vyhrožuje vyloučením z poslaneckého klubu a vyškrtnutím z kandidátek pro příští volby. Do těch už jistě nepůjde bývalá ministryně školství či dopravy Justine Greeningová, která dnes oznámila odchod z vrcholné politiky s tím, že Johnson chce přinutit Brity k "ošemetné" volbě mezi "Corbynem a brexitem bez dohody".

V případě, že dnešní parlamentní bitvu prohraje, plánuje vláda podle zákulisních vyjádření z Downing Street okamžitě předložit návrh vyvolání předčasných voleb. Ty by se uskutečnily 14. října, tedy necelé tři týdny před platným termínem britského odchodu z unie.

Vypsání voleb by ale musely podpořit dvě třetiny Dolní sněmovny, tedy i více než 100 opozičních poslanců. Dosavadní vyjádření labouristických politiků přitom naznačují, že hlavní opoziční strana nechce nové volby, dokud nebude schválen zákon proti brexitu bez dohody. Opozice se totiž obává, že vláda by po schválení voleb s termínem v polovině října mohla datum hlasování dodatečně bez souhlasu parlamentu odložit na přelom října a listopadu.

