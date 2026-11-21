Evropská komise se kauzu nejprve snažila utajit. Europoslanci mohli smlouvy zpočátku číst jen ve speciální místnosti, pod dohledem a bez telefonů. Později museli podepsat prohlášení, že informace z nich nezveřejní. Jejich vyšetřování ale odhalilo podivné schéma, kdy Komise platila miliony euro nevládním organizacím, aby lobbovali u poslanců v zájmu Evropské komise.
Evropská komise roky posílala ekologickým organizacím miliony eur a v jejich smlouvách stálo i lobbování u europoslanců. Jako první to loni odhalil německý deník Die Welt.
Teď k podobnému závěru dospěla i pracovní skupina Evropského parlamentu. Vznikla tak podivná symbióza, kdy evropská „vláda“ (Komise) používala peníze daňových poplatníků k lobbingu u poslanců. Mělo to navenek ale vypadat jako nátlak občanské veřejnosti.
Lobbistické aktivity neziskovek byly podle autorů zprávy pro Evropský parlament „rok co rok téměř totožné“ s cíli Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové, hlavně jejích odborů pro životní prostředí a klima. Vztah Komise s neziskovkami podle Weltu označují za „vysoce symbiotický“.
Nejde sice o porušení zákona, taková praxe ale odporuje pravidlům, která si samotná Komise v roce 2024 uložila. Eurokomisař Piotr Serafin v lednu 2025 na plénu uznal, že takové smlouvy byly „nevhodné“. V oficiálním prohlášení pak i Komise uznala, že některé z nich obsahovaly „nepatřičné lobbistické aktivity“.
Komise se „probrala“ až během auditu
Účetní dvůr Komisi také vytkl, že nezveřejnila, co o lobbingu z grantů věděla, a pokyny vydala až během jeho auditu.
Skupina europoslanců při svém vyšetřování prošla 28 smluv z programu LIFE z let 2022 až 2025 v celkové hodnotě zhruba 13 milionů eur. Podle serverů EUobserver a Rapporteur, které dokumenty rovněž mají k dispozici, měly všechny smlouvy kromě jedné mezi cíli přímo i lobbing nebo advokacii u unijních institucí. Pět z nich počítalo se soudními spory jako nástrojem a devatenáct dokonce zmiňovalo evropské volby.
700 tisíc euro za 80 tweetů
Jak takové smlouvy vypadaly, ukázal už loni německý list Die Welt. Organizace HEAL podle něj dostala 700 tisíc eur na boj proti glyfosátu a takzvaným věčným chemikáliím PFAS. Jako doklad odvedené práce měla napsat 50 až 80 tweetů a před hlasováním o chemických předpisech domluvit schůzky se čtyřmi až šesti europoslanci.
Právnická organizace ClientEarth dostala podle Weltu 350 tisíc eur na to, aby v Německu zpochybňovala povolení uhelných elektráren k vypouštění emisí a odběru vody. Cílem bylo podle smlouvy zvýšit „finanční a právní riziko pro vlastnictví a provoz elektráren“.
Odbory šly proti sobě
Nejbizarnější případ se týkal obchodní dohody s Jižní Amerikou. Zatímco obchodní odbor Komise dohodu prosazoval, odbor životního prostředí pro změnu podle Weltu zaplatil 700 tisíc eur sdružení Friends of the Earth, aby ji zastavilo. Ve smlouvě stály i schůzky s úředníky obchodního odboru. Komise tak za peníze daňových poplatníků lobbovala v podstatě sama u sebe.
Autoři zprávy píší, že z podkladů „nelze vyvodit jasné a definitivní závěry“ o tom, jestli se peníze utrácely řádně. Vyčíslit se podle nich nedá ani vliv na konkrétní zákony, ani kolik peněz šlo přímo na lobbing. Že by Komise lobbing přímo nařizovala, neprokázali.
Kritika účetního dvora i komisařů
Mluví ale o tom, že byl lobbing v některých smlouvách popsán tak detailně, že mohl vzniknout dojem, že ho úřad „vyžaduje, odměňuje nebo kontroluje“.
„Bylo nevhodné, že některé útvary Komise uzavíraly dohody, které neziskovky zavazovaly cíleně lobbovat u členů Evropského parlamentu,“ řekl na plénu eurokomisař pro rozpočet Piotr Serafin. Výhrady měl i Evropský účetní dvůr.
Chybu neudělali, přesto mají přijít o peníze
Autoři kontrolní zprávy tak navrhují, aby organizace, které lobbují u unijních nebo národních institucí, nedostávaly unijní peníze po dobu pěti let. Provozní granty, ze kterých neziskovky platí běžný chod, by se měly postupně zrušit.
Zelený europoslanec Daniel Freund označuje vyšetřování za „čistě ideologický projekt“. „Je to útok na svobodu projevu. Kdo dostane peníze od EU, má držet hubu,“ shrnuje sarkasticky, jak podle něj navrhovaná pravidla zní.
Neziskovkám totiž nikdo žádné provinění ani nezákonné jednání neprokázal. Evropská ekologická síť EEB navíc tvrdí, že dokument svá hlavní tvrzení nedokládá. Komise se k dokumentu zatím nevyjádřila.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
ŽIVĚ Ruské rakety a drony zasáhly Kryvyj Rih, zemřely mladá zdravotnice a dítě
Ruská armáda podnikla v pátek večer raketový a dronový útok na Kryvyj Rih na jihovýchodě Ukrajiny. Úder nepřežily 20letá zdravotnická záchranářka a sedmileté dítě. Zraněných je 58 lidí, oznámil v sobotu ráno šéf městské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Vilkul.
Zpoplatněný vjezd do centra? STAN chce prosadit zákon o mýtu, popsal nový pražský primátor
Vedení Prahy chce prostřednictvím poslanců STAN prosadit v Poslanecké sněmovně zákon, který by samosprávám umožnil zavádět mýto pro vjezd do částí měst. V sobotu to uvedl nový pražský primátor Petr Hlaváček (STAN). Součástí dohody koalice STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě je také to, že Institut plánování a rozvoje do roka připraví návrh možných podob zklidnění dopravy v centru metropole.
Kiwi bych dnes už nezaložil. Neumím řídit lidi, přiznává zakladatel miliardové firmy
Létat po Evropě za pár stovek? Podle zakladatele a šéfa vyhledávače a prodejce letenek Kiwi Olivera Dlouhého to bude možné i navzdory dražšímu palivu. A pokud přesto letenky výrazně zdraží, firmě to může paradoxně pomoci. Čím dražší létání, tím více lidí bude hledat co nejlevnější spojení. Byznys Kiwi má ale svá specifika.
Cena bitcoinu klesla pod 56 tisíc dolarů. Nejníže za dva roky
Cena nejznámější kryptoměny bitcoin sestoupila v sobotu ráno pod 56 tisíc dolarů (zhruba 1,25 milionu korun), dostala se tak na nejnižší úroveň za dva roky. Za poklesem bitcoinu podle agentury Reuters stojí odklon investorů od rizikovějších aktiv, který je důsledkem nejistoty ohledně dalšího vývoje v oblasti umělé inteligence (AI).