Obavy z moru v Rusku sílí. Mluví se o dalším úmrtí, Trump chce volat Putinovi

Světová zdravotnická organizace (WHO) požádala Rusko o vysvětlení kolem případu závažné pneumonie neznámého původu. Znepokojení vyvolaly zprávy, že s podobnými příznaky skončil v nemocnici také druhý zaměstnanec sibiřského institutu zabývajícího se výzkumem moru.
Agentura Reuters píše, že WHO chce od ruských úřadů zjistit, co vážné onemocnění způsobilo a jaký patogen za ním stojí. Organizace o tom informovala v úterním prohlášení.
Případ vzbudil pozornost poté, co minulý týden zemřela zaměstnankyně Sibiřského institutu Darja Šipilovová. Ruský úřad Rospotrebnadzor jako příčinu úmrtí uvedl pneumonii neznámého původu.
Jak se mohla laborantka nakazit?
Jedna z verzí hovoří o tom, že Šipilovová rozbila v laboratoři zkumavku s patogenem moru. Rospotrebnadzor ale uvedl, že v institutu k žádné podobné nehodě nedošlo. Podle jiné zprávy mohla onemocnět po návratu z Thajska.
Po její smrti byla zavedena karanténní opatření v několika zdravotnických zařízeních v Irkutsku. Do izolace bylo umístěno zhruba 200 lidí, kteří s ní přišli do kontaktu.
Druhé úmrtí?
Deník The Daily Mail v úterý s odkazem na ruská média informoval o druhém úmrtí, které mělo souviset s údajným výskytem moru. Neidentifikovaný člověk měl podle těchto zpráv zemřít v okresní nemocnici v Irkutsku.
Tvrzení však nebylo potvrzeno a ruské úřady druhé úmrtí veřejně nepotvrdily. WHO zatím hovoří pouze o zprávách o druhém zaměstnanci laboratoře s pneumonií neznámého původu.
Snaží se ruské úřady zprávy o moru zamlčet?
Z ruských médií údajně zmizely některé zprávy o podezření na výskyt moru. Server The Insider uvedl, že REN TV odstranila pět článků o případech moru a zmizely také zprávy televize Channel 5 a deníku Kommersant.
Městská správa Bajkalsku poblíž mongolských hranic navíc 3. října varovala obyvatele před cestami do Šelechova kvůli „neoficiálním informacím o potvrzeném případu moru“. Příspěvek ale přibližně po dvou hodinách smazala.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov následně vyzval veřejnost, aby se řídila pouze informacemi Rospotrebnadzoru a nevěřila „fámám a spekulacím“.
Jaké je riziko?
Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle WHO mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání.
WHO v úterý označila riziko pro Rusko za nízké a pro Evropu za velmi nízké. V Rusku nebyl od roku 2017 zaznamenán žádný případ moru u člověka. Většina případů byla v posledních šesti letech hlášena z Demokratické republiky Kongo a Madagaskaru.
O další informace požádaly Moskvu také Spojené státy. Ministr zahraničí Marco Rubio vyzval Rusko k transparentnosti a prezident Donald Trump uvedl, že o případu bude „velmi brzy“ hovořit s Vladimirem Putinem.
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