Obama poprvé reagoval na "opičí" video. Vadí mu minimum studu v americké politice

Bývalý americký prezident Barack Obama kritizoval nedostatek slušnosti a studu v americké politice v první reakci na video sdílené nynějším šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem na sociálních sítích, které Obamu a jeho ženu Michelle zobrazovalo jako opice.
Obama, který se v roce 2009 stal prvním černošským prezidentem v historii Spojených států, se k věci vyjádřil v sobotním rozhovoru s levicovým komentátorem Brianem Tylerem Cohenem. Píše o tom agentura AFP.
Nyní smazané video, jež Trump zveřejnil na síti Truth Social 5. února, vyvolalo pobouření napříč americkým politickým spektrem. Klip vygenerovaný umělou inteligencí (AI) se objevil na konci asi minutového konspiračního videa o zfalšovaných prezidentských volbách. Zobrazoval Obamovy jako opice v džungli, zatímco v pozadí hrála píseň The Lion Sleeps Tonight. Bílý dům negativní reakci nejprve označil za předstírané pobouření, následně však příspěvek smazal a uvedl, že ho omylem zveřejnil jeden ze zaměstnanců.
Obama na zmínku komentátora o videu odpověděl, že většina Američanů podle něj takové chování vnímá jako hluboce problematické. "Na sociálních sítích a v televizi se objevuje jakási cirkusová show a je pravda, že lidé, kteří dříve cítili, že je potřeba zachovat určitou úroveň slušnosti, decentnosti a respektu pro úřad, se za to zdánlivě vůbec nestydí, že?" řekl někdejší demokratický prezident.
Vysílání podobných signálů podle Obamy republikánům jen uškodí v letošních volbách do Kongresu. "Konečné slovo budou mít Američané," míní politik.
Trump novinářům o zveřejněném videu řekl, že stojí za jeho obsahem o zfalšování voleb a že rasistický klip na konci neviděl. Ve videu zazněla nepravdivá tvrzení, která Trump šířil už v minulosti, že výrobce volebních přístrojů Dominion Voting Systems se v prezidentských volbách v roce 2020 podílel na manipulaci s hlasy ve prospěch demokratů. Nad Trumpem tehdy ve volbách zvítězil demokrat Joe Biden.
Obama v rozhovoru rovněž odsoudil brutální chování imigračních agentů, včetně zastřelení dvou Američanů, Renée Goodové a Alexe Prettiho v Minneapolisu. Protiimigrační zásahy se podle Obamy dají přirovnat k tomu, co "jsme v minulosti viděli v autoritářských zemích a diktaturách". Bývalý šéf Bílého domu však dodal, že mu dávají naději komunity, které se proti těmto operacím postavily protesty a šířením pravdy.
Protiimigrační operace v Minnesotě vyvolala rozsáhlé demonstrace v tomto státě a v celé zemi. Trumpova administrativa ve čtvrtek oznámila, že zásah Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě ukončí. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které ICE spadá, má od soboty omezený chod. Senát USA ve čtvrtek kvůli sporu kolem imigračního úřadu zablokoval resortu financování.
