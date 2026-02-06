Obama jako lidoop. Trump sdílel rasistické AI video, strhl tím bouři

Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice poté, co na své platformě Truth Social sdílel v pátek video vytvořené umělou inteligencí, které vyobrazuje jeho předchůdce v Bílém domě Baracka Obamu s manželkou Michelle jako lidoopy. Ve videu navíc zazní několikrát vyvrácené konspirační teorie o zfalšovaných volbách.
Nevkusné a rasistické „záběry“ Baracka a Michelle Obamových se objevují na konci zhruba minutového videa pojednávajícího o údajně zfalšovaných volbách. Trump přitom tuto vyvrácenou dezinformaci o volbách opakuje pravidelně.
Rasistické video už stačilo ve Spojených státech vyvolat bouřlivé emoce. „Ať Trumpa a jeho rasistické stoupence pronásleduje myšlenka, že budoucí Američané budou Obamovy přijímat jako milované osobnosti, zatímco jeho budou studovat jako skvrnu na naší historii,“ napsal na sítě například bývalý vysoce postavený poradce pro národní bezpečnost a blízký důvěrník Baracka Obamy Ben Rhodes.
Video odsoudil také kalifornský guvernér Gavin Newsom, který je potenciálním demokratickým kandidátem na prezidenta v roce 2028. „Odporné chování prezidenta. Každý republikán to musí odsoudit. Ihned,“ uvedl.
Trump má s Obamou spory dlouhodobě. Bývalý prezident jej i jeho administrativu totiž opakovaně kritizuje. Ve videu je pak hlavním motivem konspirační teorie, že společnost Dominion Voting Systems, která se zabývá sčítáním hlasů, pomohla ukrást Trumpovi vítězství volbách v roce 2020, kdy prohrál s Joem Bidenem.