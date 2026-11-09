O vítězství bude Le Penová do poslední chvíle bojovat s šéfem krajní levice

Lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová by v prezidentských volbách, které se budou v zemi konat příští rok na jaře, s velkým náskokem vyhrála první kolo se 34 až 36 procenty hlasů. Do druhého kola by s ní postoupil vůdce krajní levice Jean-Luc Mélenchon s 18 až 19 procenty, Le Penová by ho v něm ale snadno porazila.
Vyplývá to z průzkumu agentury Toluna Harris Interactive. Podle ní se tak polarizace francouzské politiky dál prohlubuje. Průzkum, který se uskutečnil minulý týden, testoval pět scénářů a Mélenchon postoupil do druhého kola ve všech z nich. Předchozí průzkum z října přisoudil Le Penové v prvním kole 35 až 37 procent hlasů.
Podle průzkumu ze srpna od téže agentury by Mélenchon postoupil do druhého kola jen ve třech scénářích z pěti, ale Le Penová by ho ve druhém kole podle tehdejších preferencí porazila ve vysokém poměru 68 ku 32 procentům.
V rozhovoru s americkou televizní stanicí CBS, odvysílaném v neděli, Le Penová prohlásila, že ve Francii „neexistuje diskriminace“ a že je „nejméně rasistickou zemí na světě“.
Imigrace přitom podle ní destabilizovala společnost a nezaměstnanost cizinců je dvakrát vyšší než u Francouzů. Na poznámku novináře, že to může souviset právě s diskriminací, odpověděla: „Ne, ta neexistuje.“
V souvislosti se současnými studentskými demonstracemi ve Francii, na nichž zaznívají obavy z nástupu krajní pravice k moci, se jí reportér zeptal, zda je fašistkou. „Rozhodně ne,“ odvětila Le Penová, jejíž otec založil a čtyři desítky let vedl nacionalistickou Národní frontu a proslul řadou kontroverzních a rasistických výroků. „Podporujeme politický pluralismus, v našem programu nejsou žádné prvky fašismu,“ dodala Le Penová.
AFP nicméně upozornila, že studie francouzského ochránce práv z roku 2024 označila „vnímaný původ“ za hlavní faktor diskriminace při hledání zaměstnání ve Francii.
Pětasedmdesátiletý Mélenchon, který kandiduje do nejvyššího úřadu již počtvrté v řadě a jemuž v posledních volbách v roce 2022 do druhého kola chybělo 421.308 hlasů, v sobotu před několika desítkami tisíc svých příznivců v Le Bourget u Paříže prohlásil: „Mám jen jeden rozumný návrh: změnit se musí všechno.“
S programem o více než 1000 bodech hodlá snížit volební věk na 16 let, vrátit hranici pro odchod do důchodu na 60 let, zdanit bohaté, zavést moratorium na umělou inteligenci a nahradit ústavu Páté republiky novou.
Chce také vyvést Francii ze Severoatlantické aliance. Kritici ho obviňují z podněcování nepokojů a antisemitismu a ze vstřícnosti vůči Moskvě, což on odmítá.
Současný prezident Emmanuel Macron, jemuž na jaře skončí druhý a poslední mandát, podle Reuters odchází značně neoblíben a za sebou zanechává vyprázdněný politický střed a slabou ekonomiku.
To otevírá prostor stranám tvrdé linie, jako jsou Le Penové Národní sdružení (RN) a Mélenchonova Nepodrobná Francie (LFI).
První kolo voleb je plánováno na 18. dubna, druhé na 2. května. Le Penová prohrála ve druhém kole v letech 2017 a 2022 s Macronem, Mélenchon dosud z prvního kola nepostoupil.
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