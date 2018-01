O vazbu nad Češkou zadrženou v Pákistánu se dohadují tři oddělení, celníci ji odmítají vydat

před 5 hodinami

Jednadvacetiletou Češku v pákistánském Láhauru zadrželi celníci poté, co v jejím zavazadle našli devět kilogramů heroinu. Vyšetřovatelé se však nedokáží shodnout, pod kterou organizaci případ spadá.

Láhaur/Praha - O vazbu nad 21letou Češkou, jež byla minulou středu zadržena na letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, se přetahují vyšetřovatelé ze tří oddělení. Informoval o tom v pondělí místní tisk.

O čtrnáctidenní vazbě rozhodl ve čtvrtek speciální soud. Na internet zároveň proniklo video, které zachycuje celní prohlídku, během níž byly drogy objeveny, a další, patrně z výslechu.

Mladou ženu v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) při cestě na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Celníci odmítají ženu vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF), napsal list Pakistan Today.

Deník dále líčí, že zmíněná oddělení si kvůli tomu, do čí gesce případ spadá, navzájem posílají oficiální dopisy. Právnímu posouzení záležitosti ustoupila veškerá práce všech třech oddělení, uvedl dále s dávkou ironie deník Pakistan Today. Z právního hlediska má pravomoc ženu zadržet a vyšetřit protidrogová jednotka.

Na videozáznamu, který zachycuje celní prohlídku, celníci nacházejí drogy v jednom ze zavazadel. Ptají se mladé ženy, co to je. Ta prášek rozemne mezi prsty, přičichne k němu a sklesle si sedne na pohovku. České ministerstvo zahraničních věcí odmítlo serveru iRozhlas video komentovat.

Na dalším videu se vyšetřovatel dívky anglicky ptá, zda má "jeho fotografii". Ta odpovídá, že v některé z konverzací na mobilním telefonu má fotografii "toho chlapíka z Anglie". Posléze dává hlavu do dlaní a česky říká "Ježiš, on mě zabije" a "Ježiš, já to nemůžu říkat". Krátkému videu chybí kontext, a tak není zcela jasné, kdo dívce klade otázky, ani o kom spolu mluví.

Za pašování drog v Pákistánu obvykle padají velmi vysoké tresty, přičemž hrozí i trest smrti. Ten se podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.