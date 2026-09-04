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Zahraničí

„O ty peníze si řekneme!“ Trump chce, aby Evropa zaplatila za Bidenovu pomoc Ukrajině

ČTK
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Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc pro Ukrajinu získanou od vlády demokratického prezidenta Joea Bidena. Šéf Bílého domu Donald Trump to ve čtvrtek uvedl na sociální síti Truth Social. Trump v příspěvku zároveň opět popřel zprávy, že se USA ve válce s Íránem potýkají s vyčerpanými zásobami munice.

„Bidenova administrativa dala mnohem více munice Ukrajině, kterou to nic nestálo, než jsme my použili v Íránu,“ sdělil v příspěvku také americký prezident Donald Trump.
„Bidenova administrativa dala mnohem více munice Ukrajině, kterou to nic nestálo, než jsme my použili v Íránu,“ sdělil v příspěvku také americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS – Evan Vucci
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„Stovky miliard dolarů byly Ukrajině a NATO poskytnuty zdarma, přestože by je Evropa uhradila, kdyby ji o to někdo požádal. O tyto peníze si však řekneme, i když poněkud opožděně!“ napsal republikánský prezident.

Federální vláda za Bidenova funkčního období vydala miliardy dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině, která od roku 2022 čelí ruské invazi. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. „Bidenova administrativa dala mnohem více munice Ukrajině, kterou to nic nestálo, než jsme my použili v Íránu,“ sdělil v příspěvku Trump.

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Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot, informovala na začátku srpna stanice CNN.

Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia odhaduje, že USA před začátkem války s Íránem disponovaly přibližně 2200 střelami pro dvě nejmodernější varianty systému Patriot a 452 raketami pro THAAD.

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Trump však trvá na tom, že USA mají prakticky neomezené množství střeliva a zprávy o opaku označil za vlastizrádné.

„Vytváříme si zásoby a připravujeme se na jakoukoli mimořádnou událost, která by mohla nastat. Zásoby si necháváme pro sebe, místo toho, abychom je prodávali ostatním. Prodej spojencům však opět brzy začne,“ napsal Trump.

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