před 38 minutami

O americké reakci na zmizení novináře Džamála Chášukdžího ze saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu bude spolurozhodovat Kongres. V arizonském městě Scottsdale to řekl prezident USA Donald Trump. Hlasům z Kongresu bude prý pozorně naslouchat, protože parlament, který ovládají republikáni, se o osud novináře rovněž zajímá. O tom, jaká americká reakce bude, je podle Trumpa příliš brzy soudit. Do pondělí by se prý Bílý dům mohl o případu mnohé dozvědět. Prezident připustil, že v Chášukdžího případu mohou přijít na řadu sankce. Upozornil ale, že Saúdská Arábie je "velkým spojencem" USA a k významu vzájemných vztahů je třeba přihlížet.