Přeskočit na obsah
Benative
14. 10. Agáta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„O omezení Starshield rozhoduje americká armáda.“ Musk se brání ukrajinské stížnosti

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Americký miliardář Elon Musk ve středu zdůraznil, že systém označovaný jako Starshield vlastní a kontroluje vláda Spojených států a že o omezeních této služby rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Musk se tímto způsobem vyjádřil na své síti X po ukrajinské stížnosti na omezení služby.

Příspěvek napsal Elon Musk několik hodin poté, co poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov uvedl, že společnost SpaceX v noci na středu omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink.
Příspěvek napsal Elon Musk několik hodin poté, co poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov uvedl, že společnost SpaceX v noci na středu omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink.Foto: Reuters
Reklama

Musk v příspěvku na síti X dodal, že sesterská družicová síť Starlink je naopak komerční služba vlastněná a kontrolovaná jeho společností SpaceX a je omezena na civilní účely a obranu a nemůže být využita k útočným vojenským akcím.

Příspěvek napsal Musk několik hodin poté, co poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov uvedl, že společnost SpaceX v noci na středu omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink, což narušilo bojové operace, protože ukrajinská armáda o omezení dopředu nevěděla. Náměstek doplnil, že omezení se vztahovalo na „balíček vojenských služeb Starshield“.

Po jeho vyjádření se tak do pozornosti médií opět dostala otázka rozdílů mezi službou Starlink, komerční satelitní internetovou službou firmy SpaceX, a Starshield, tedy vojenskou verzí vyvíjenou Pentagonem, poznamenala agentura Reuters.

Ačkoliv Musk tvrdí, že jsou obě služby oddělené, v mnoha případech využívají stejnou základní satelitní technologii, dodala agentura.

Reklama
Reklama

Starshield je divize společnosti SpaceX, která pro Pentagon vyvíjí satelitní systémy pro vojenské a zpravodajské účely. Ačkoli jsou její mise oddělené od komerční širokopásmové služby Starlink, hranice mezi nimi není podle agentury vždy zcela zřetelná.

Související

Zabezpečené komunikační služby systému Starshield využívají pokročilé šifrování a specializované terminály, avšak jako svou páteřní síť využívají Starlink, vysvětlila Reuters.

Podle vyjádření společnosti SpaceX využívá Starshield technologie, technické poznatky a provozní zkušenosti získané ze Starlinku. Kromě zabezpečené komunikace může vojenská služba Starshield uživatelům poskytovat také možnosti pozorování Země a integraci senzorů či jiné techniky.

Připomeňte si: Takto Rusové na frontě používají Muskův Starlink

Takto Rusové na frontě používají Muskův Starlink | Video: X/Maks_NAFO_FELLA
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tomáš Vohryzka, kandidát, politik, volební štáb koalice Jedno Ústí
Tomáš Vohryzka, kandidát, politik, volební štáb koalice Jedno Ústí
Tomáš Vohryzka, kandidát, politik, volební štáb koalice Jedno Ústí

ŽIVĚ Povolební vyjednávání pokračují. V Ústí míří ANO i ODS do opozice

Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice. Tam bude i ODS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama