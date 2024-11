Ukrajinská diplomatka: Poslední dny jsou důkaz. Putin chce světovou válku

Ukrajinská velvyslankyně při OSN Jevhenija Filipenková varuje před ustupováním ruskému prezidentovi Putinovi. Poslední údery na Ukrajinu podle ní ukazují, že Rusko o mír nestojí. "Nechce válku jen s námi. Chce světový konflikt, chce zbortit mezinárodní řád,” řekla v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Rusko se minulou neděli brzy ráno zaměřilo na ukrajinskou Volyni, kde zaútočilo největším leteckým útokem za posledního čtvrt roku. Cílil na energetickou infrastrukturu, kterou za pomoci zhruba 120 raket několika typů a také asi 90 dronů značně zasáhl.

"Pokračuje úsilí o odstranění následků kombinovaného útoku na naši infrastrukturu v Rivenské, Lvovské, Dněpropetrovské, Volyňské a Oděské oblasti. Okupanti se nás opět snaží zastrašit chladem a výpadky elektřiny," vyjádřil se po úderu na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podle ukrajinské velvyslankyně při Organizaci spojených národů v Ženevě Jevhenije Filipenkové jsou poslední masivní ruské útoky důkazem, že je Putin odhodlaný ve válce pokračovat i po tisíci dnech od začátku plnohodnotné invaze. "Putin nechce mír. Chce válku," řekla tento týden v rozhovoru pro agenturu Reuters. Interview vzniklo ještě před tím, než Moskva zaútočila na ukrajinské Dnipro experimentální balistickou střelou Orešnik. Agresor tak reagoval na ukrajinské údery v hloubi Ruska americkými a britskými střelami ATACMS a Storm Shadow, které Američané posvětili v minulých dnech.

Raketové útoky na města a energetickou infrastrukturu mají pak podle diplomatky jediný cíl - zastrašit ukrajinský lid, zlomit jeho vůli a uvrhnout Ukrajinu do temnoty a chladu. "Putin nechce mír. Chce válku. Chce válku s Ukrajinou. Chce válku se zbytkem světa. Chce válku s mezinárodním řádem, řádem založeným na pravidlech a Chartě OSN," říká.

Diplomatka se rázně vyjádřila k rostoucí naději spojenců Ukrajiny ohledně mírových rozhovorů s Putinem. "Takzvaný appeasement pro nás znamená, že existují lidé, kteří si myslí, že je možné s Putinem mluvit, naslouchat mu. On chce, aby se s ním mluvilo, ale pro něj jsou to jen slova. Nikdy nejde o mír. Takže tyto pokusy vnímá jako slabost, a to, co nyní potřebujeme, není slabost a appeasement. Potřebujeme sílu. Ústupky jsou antonymem k síle," vysvětlila.

Filipenková se vyjádřila také ke znovuzvolení Donalda Trumpa, který dlouhodobě prohlašuje, že válku na Ukrajině vyřeší a obě strany údajně dovede k vyjednávacímu stolu. S jeho zvolením však nadále roste nejistota, zda a případně do jaké míry budou Spojené státy Kyjev ve snaze bránit své území dále finančně podporovat.

"Víte, máme důvěru v americký lid, který projevil upřímnou podporu Ukrajině. A po celé ty roky jsme měli ve Spojených státech dvoustrannou podporu pro Ukrajinu a náš boj za svobodu a demokracii. Takže, jak víte, prezident Zelenskyj měl několik setkání se zvoleným prezidentem Trumpem a pracujeme na tom, abychom ve vztahu s novou administrativou pokračovali. Následující týdny a měsíce ukážou, jak budeme spolupracovat," popsala.

