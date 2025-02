"Tohle nikdo nechce." Trump do toho šlape silně i na Kreml, Putinův tým je nervózní

Kremelský vnitropolitický tým se údajně obává, že by Rusové mohli začít vnímat amerického prezidenta Donalda Trumpa jako aktivnějšího a rozhodnějšího vůdce než Vladimira Putina. Médiím tak nařídil, aby informovala o tom, že výsledek případných jednání závisí výhradně na šéfovi Kremlu, a nikoliv na jeho americkém protějšku.

V minulém týdnu se Donald Trump a Vladimir Putin během devadesátiminutového telefonátu dohodli, že okamžitě zahájí jednání o ukončení války na Ukrajině a že se vzájemně navštíví ve svých zemích. Nedlouho poté měl Kreml vydat pokyny pro státní a provládní média, aby o rozhovoru referovala jako o výsledku Putinovy iniciativy a vykreslila jej jako jeho vítězství.

Na začátku tohoto týdne měly ruské zpravodajské servery obdržet nařízení, aby omezily počet článků zmiňujících Trumpa, a to nejen v zahraničních záležitostech, ale i v textech o dění v USA. Některé z největších ruských online mediálních platforem své zpravodajství příkazům vlády už podřídily. Od té doby Trump své útoky na Ukrajinu a jejího prezidenta Volodymyra Zelenského ještě víc zesílil, když tento týden mluvil o tom, že napadená země začala válku a že Zelenskyj je diktátor.

Novinářům z obvykle dobře informovaného opozičního webu Meduza se podařilo spojit s jedním z politických stratégů, který spolupracuje s kremelským týmem. Podle něj Moskva nechce, aby byl Trump vnímán jako silný vůdce. "Ve srovnání s ním by ruský prezident působil pasivně, jinými slovy slabě. Vypadalo by to, že selhal tam, kde Trump uspěl. A to nikdo nechce," prozradil muž, jehož identitu redakce z pochopitelných důvodů nezveřejnila.

Kreml se také údajně snaží mírnit očekávání ruských občanů z mírových jednání. Novináři a moderátoři by neměli svými sděleními v publiku probouzet "příliš optimistická očekávání", místo toho mají být čtenáři a diváci informováni o tom, že "Putin a Trump fakticky vyškrtávají Zelenského a Evropskou unii ze seznamu těch, které považují za schopné vést smysluplný dialog".

Podle zmíněného stratéga spolupracujícího s Kremlem se Rusové o Trumpa zajímají i proto, že zprávy o něm pro ně představují informace o změně. "Jestli změně k lepšímu nebo horšímu - to mohou posoudit jen ti, co jsou součástí jednání. Zvenčí se vše zdá jako zlepšení," říká. "Ale pak se začnou občané ptát: 'Proč to tak není i u nás? Tento kontrast musíme neutralizovat," uzavírá.

