O jaké příměří jde? Pár hodin na přehlídku? Zelenskyj netuší, co Putin s Trumpem upekli

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Donalda Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. V příspěvku na síti X to dnes napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident reagoval na informace o středečním telefonické rozhovoru ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. Putin v něm podle Kremlu uvedl, že je připraven vyhlásit příměří ve válce s Ukrajinou na dobu květnových oslav sovětského vítězství v druhé světové válce.
"Objasníme, o co přesně jde - jestli o pár hodin bezpečí na přehlídku v Moskvě nebo o něco víc," napsal Zelenskyj na X. Dodal, že Ukrajina navrhuje dlouhodobé příměří, "spolehlivé a zaručené bezpečí pro lidi a trvalý mír", napsala agentura Reuters.
Rusko slaví sovětské vítězství ve druhé světové válce 9. května; jde o jeden z nejdůležitějších svátků v zemi. Loni Putin vyhlásil při této příležitosti třídenní příměří, které nebylo dohodnuto s Ukrajinou.
Americký prezident uvedl, že letos Putinovi rovněž navrhl vyhlášení příměří ve válce na Ukrajině. "A myslím si, že to možná udělá," odpověděl reportérům na otázku, zda ruský prezident klid zbraní skutečně ohlásí. Reuters připomíná, že Trump se historicky o Putinovi vyjadřoval pozitivně a naopak ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Putin ve čtvrtečním telefonátu podle jeho poradce Jurije Ušakova rovněž poukázal na nepřijatelnost případné americké pozemní operace v Íránu. Za správné pokládá Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří s Íránem, dodal poradce.
Ušakov neuvedl, jaké návrhy Putin ohledně Íránu učinil. Moskva již dříve nabídla, že ze země odveze obohacený uran, připomněl Reuters. Podle Trumpa ruský prezident znovu navrhl, že v této otázce pomůže. "Já jsem ale řekl, že bych byl daleko radši, aby se zapojil do ukončení války na Ukrajině," uvedl šéf Bílého domu.
Oba prezidenti spolu hovořili přátelsky a věcně více než půldruhé hodiny, telefonát se uskutečnil z ruské iniciativy, dodal Ušakov.
Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.
