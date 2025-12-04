O evropské diplomatické nemohoucnosti a Ušakovově napíchnutém telefonu

Ukrajinou mezitím otřásá řada problémů. Ruský postup na frontě je pouze jedním z nich. Ještě před pár dny to vypadalo, že se ukrajinský týl může zhroutit rychleji než úporně se bránící fronta.
Ukrajina nemá finanční prostředky na příští rok. V rozpočtu zeje díra a Evropa ji zatím nemá jak pokrýt. A prezidentu Zelenskému uštědřil citelnou ránu korupční skandál, do něhož jsou zapleteni lidé z blízkého okolí. Proto musel svůj post opustit Andrij Jermak, šedá eminence ukrajinské politiky.
Dobře se baví jen Rusové. A to i navzdory uniklým rozhovorům Putinova poradce pro zahraniční politiku Jurije Ušakova s americkým emisarem Stevem Witkoffem.
V novém dílu podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská hovořili o aktuálním vývoji ve vyjednávání o konci konfliktu na Ukrajině. O evropské diplomatické nemohoucnosti a o tom, kdo mohl napíchnout Ušakovovi telefon. Druhá část podcastu je věnována postavě Andrije Jermaka, donedávna údajně všemocného Zelenského muže.
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
