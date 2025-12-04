Zahraničí

O evropské diplomatické nemohoucnosti a Ušakovově napíchnutém telefonu

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 1 hodinou
Vyjednávání o konci ruské agrese proti Ukrajině jedou na plné obrátky. A jen tak se nezastaví. Dokud americký prezident Donald Trump nebude konfliktem unaven. Nebo dokud se nerozhodne zaválčit na západní polokouli.
Postavě Andrije Jermaka, donedávna údajně všemocného Zelenského muže, věnovali autoři podstatnou část podcastu.
Postavě Andrije Jermaka, donedávna údajně všemocného Zelenského muže, věnovali autoři podstatnou část podcastu. | Foto: Aktuálně.cz

Ukrajinou mezitím otřásá řada problémů. Ruský postup na frontě je pouze jedním z nich. Ještě před pár dny to vypadalo, že se ukrajinský týl může zhroutit rychleji než úporně se bránící fronta.

Ukrajina nemá finanční prostředky na příští rok. V rozpočtu zeje díra a Evropa ji zatím nemá jak pokrýt. A prezidentu Zelenskému uštědřil citelnou ránu korupční skandál, do něhož jsou zapleteni lidé z blízkého okolí. Proto musel svůj post opustit Andrij Jermak, šedá eminence ukrajinské politiky.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

Dobře se baví jen Rusové. A to i navzdory uniklým rozhovorům Putinova poradce pro zahraniční politiku Jurije Ušakova s americkým emisarem Stevem Witkoffem.

V novém dílu podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská hovořili o aktuálním vývoji ve vyjednávání o konci konfliktu na Ukrajině. O evropské diplomatické nemohoucnosti a o tom, kdo mohl napíchnout Ušakovovi telefon. Druhá část podcastu je věnována postavě Andrije Jermaka, donedávna údajně všemocného Zelenského muže.

