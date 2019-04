Znečištěné ovzduší zkrátí životy nově narozených dětí o 20 měsíců, tvrdí studie

Životy nyní narozených dětí budou celosvětově v průměru o rok a osm měsíců kratší kvůli smogu a znečištěnému vzduchu. Tvrdí to studie organizace State of Global Air, která monitoruje kvalitu ovzduší.

Podle výzkumu jsou nejvíc ohroženy děti v málo rozvinutých zemích, kde je vzduch znečištěný nejen na ulicích ze zplodin z dopravy a průmyslové výroby, ale také v domovech kvůli často improvizovaným vařičům.

Kratší dobu dožití, než je celosvětový průměr, mají mít děti pocházející z jižní Asie nebo subsaharské Afriky.

Robert O’Keefe z organizace Health Effect Institute, která se na studii podílela, označil její výsledky za "šokující". "Neexistuje žádný zázračný lék, ale vlády by měly jednat," cituje ho britský deník The Guardian.

Program OSN pro životní prostředí navíc uvádí, že znečištění vzduchu zkracuje životy a přispívá také k jiným zdravotním problémům. Prachové částečky, které se dostanou do mozku, mohou ovlivňovat poznávací schopnosti dětí, jejich inteligenci, možnost vzniku degenerativních mozkových chorob a nadále přispívat k infarktu, vzniku srdečních chorob, rakovinám nebo plicním nemocem.

"Důkazy i nadále ukazují na spojitost mezi vystavením znečištěného vzduchu a nízké porodní váze, nedostatečnému vývoji plic a dětskému astmatu," uvedl podle britského Guardianu Alastair Harper z britské organizace UNICEF.

O kolik znečištění vzduchu zkracuje dobu dožití dětí? Jižní Asie: 30 měsíců

Subsaharská Afrika: 24 měsíců

Východní Asie: 23 měsíců

Severní Amerika a Blízký Východ: 18 měsíců

Česko: 6 měsíců

Norsko, Nový Zéland: 1 měsíc

Negativní dopady smogu se ale netýkají jen dětí. Studie organizace State of Global Air poukazuje také na to, že skoro devět z deseti lidí, kteří zemřeli na nemoci, jejichž původ lze připsat znečištěnému ovzduší, byli starší padesáti let.

Jejich počet podle O’Keefa bude v následujících letech stoupat.

Snaha o zmírnění dopadů

Mezi země s nejvíc znečištěným ovzduším patří například Čína. "Tam je životní prostředí zásadní problém. Dlouhodobě z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že prvním problémem Číny je korupce a hned druhým znečištění ovzduší a životního prostředí," potvrdil deníku Aktuálně.cz analytik Asociace pro mezinárodní otázky Václav Kopecký, který se environmentální problematikou zabývá.

Upozorňuje také na odhady, že Číňané bojují za čistší životní prostředí na několika stovkách tisíc demonstrací ročně. "Vnímají potřebu s tím něco dělat a po vládě to vyžadují. Čím dál víc si také uvědomují spojení mezi životním prostředím a nemocemi," dodává.

"Komunistická strana si uvědomuje, že ji to může ohrozit, protože když budou lidé protestovat, mohou rozviklat stabilitu režimu," říká Kopecký a dodává, že právě z tohoto důvodu režim chystá opatření, která mají problém řešit.

Video: V Číně černají od sazí ovce. Znečištění řeší země zavíráním dolů