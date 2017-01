Vraťte diplomy. Etická komise strhala plány Trumpových právníků, které měly vyřešit jeho byznys

před 1 hodinou

Právníci nastupujícího amerického prezidenta ve středu předložili plán, podle kterého Donald Trump převede vedení svého impéria na své dva syny. Vládnímu úřadu pro etiku to však nestačí. Jeho šéf Walter Shaub to považuje za zcela neadekvátní řešení. Trump by se podle něj měl svého jmění zbavit, ne jen jeho vedení převést na svou rodinu. Významní američtí odborníci na ústavní právo upozorňují, že je to v rozporu se základními zákony Spojených států. Pokud to Trumpovi právníci nevědí, nedělají dobře svou práci, zaznívá v jejich kritice.

Washington – Prominentní odborníci na americkou legislativu se pustili do Donalda Trumpa a jeho právního týmu. Kvůli jeho obřímu majetku Trumpovi hrozí, že se v nové funkci dopustí závažného střetu zájmů.

Žádný jiný americký prezident v moderní historii nenastupoval do Bílého domu s takovou řadou vlastněných podniků, píše list The New York Times.

Donald Trump ve středu předložil svůj plán, podle nějž by se měl před nástupem do funkce svého obchodního impéria zbavit. Háček je ale v tom, že to neudělá úplně.

Vedení Trumpovy organizace – společnosti zastřešující jeho investice v nemovitostech i veškerý jeho byznys – chce budoucí šéf Bílého domu převést do fondu vedeného svými dvěma syny Ericem a Donem.

Podle vládního úřadu pro etiku to ale zdaleka nestačí. Takové řešení střetu zájmů považuje za "zcela neadekvátní", cituje z prohlášení BBC. Předseda úřadu Walter Shaub se nechal slyšet, že Trump by se měl jednoduše zbavit všeho jmění. Prodat svá aktiva podle něj není tak vysoká cena za to, stát se americkým prezidentem.

Na tom, že Trumpem navrhovaný krok je v rozporu se základním ústavním právem, se shodli významní američtí právníci.

Trumpovi právníci neměli dostudovat

"Trumpem oznámená struktura je chytře navržena tak, aby oslepila a oklamala, ale neřeší žádný z vážných etických a legálních problémů," komentoval to na svém Twitteru přední ústavní právník Laurence Tribe z Harvardské univerzity.

3/Trump's lawyer would flunk constitutional law at any halfway decent law school. At least if the lawyer wasn't just joking. — Laurence Tribe (@tribelaw) January 11, 2017

Neodpustil si ani poznámku směrem k Trumpovým právníkům, kteří by podle něj propadli z ústavního práva na všech slušných právnických fakultách.

Hlavní problém spočívá v ústavní klauzuli, která výslovně zakazuje komukoliv ve vládě přijímat finanční benefity ze zahraničí. Pokud zůstane Donald Trump vlastníkem svých podniků, tak i přes to, že je nebude řídit, bude z nich čerpat výnosy, které pocházejí také ze zahraničí.

S názory úřadu pro etiku souhlasí i právníci bývalých prezidentů Baracka Obamy a George Bushe. "Plán, který jsme dnes slyšeli, není v souladu se zákony," shrnul profesor Richard Painter.

Ředitel úřadu pro etiku Walter Shaub nabídl Donaldu Trumpovi pomoc pro případ, že by se svůj plán rozhodl upravit.

autor: Simona Fendrychová