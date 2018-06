Jaderné odzbrojení KLDR by trvalo až 15 let. Takto by celý proces proběhl

Donald Trump se s Kim Čong-unem dohodl na denuklearizaci Korejského poloostrova. Jaderné odzbrojení KLDR by mohlo být rozděleno do devíti kroků.

New York - Ukončení severokorejského jaderného programu by vzhledem k jeho rozsahu znamenalo jednu z nejnáročnějších operací svého druhu na světě. Trvat by mohla až 15 let.

Právě denuklearizace je jedním z hlavních bodů dohody, kterou spolu v úterý podepsali americký prezident Donald Trump a vůdce KLDR Kim Čong-un. Jak ale upozorňuje americký list The New York Times, slovo "denuklearizace" má ve Washingtonu a v Pchjongjangu různý význam.

V Severní Koreji je podle zprávy politologické společnosti Rand Corporation 141 míst spojených s výrobou nebo testováním zbraní hromadného ničení. V Jongbjonu, hlavním z nich, je podle analýz satelitních snímků 663 objektů. Jaderné středisko má rozlohu téměř osm kilometrů čtverečních.

Situaci komplikují nedostatečné informace o severokorejském jaderném arzenálu. Atomových bomb má KLDR podle odhadů dvacet až šedesát. Není také jasné, zda tunely vyhloubené v severokorejských horách obsahují zbrojní továrny nebo mobilní rakety.

Jakýkoli proces odzbrojení proto musí začít oznámením o všech armádních zařízeních a všech zbraních, aby je západní analytici mohli porovnat s vlastními informacemi. Zahraniční experti by nedokázali sami severokorejský jaderný program zlikvidovat, nejlepším postupem by podle odborníků bylo vyslání západních pozorovatelů, kteří by na likvidaci dohlíželi. Trvalo by to nejméně několik let, ale možná až půldruhé dekády.

Odzbrojení KLDR by mohlo být rozděleno do devíti kroků:

1) Rozebrat a odstranit jaderné zbraně, a to pod dohledem jaderných mocností, například USA, Ruska a Číny. Vyvézt komponenty mimo území KLDR.

2) Zastavit proces obohacování uranu, zrušit objekty s centrifugami, které vyrábějí palivo pro jaderné reaktory a atomové bomby.

3) Odstavit reaktory, které mění uran v plutonium, důležitý materiál pro výrobu jaderných zbraní. KLDR má jeden reaktor v Jongbjonu, další, větší, je před dokončením.

4) Uzavřít lokality pro testování jaderných zbraní. Potvrdit, že během nedávného ničení testovací infrastruktury bylo místo zkoušek skutečně zničeno, případně učinit další kroky k tomu, aby bylo nepoužitelné.

5) Zastavit výrobu materiálu pro vodíkovou bombu. Takové výrobní závody jsou v KLDR zřejmě dva.

6) Povolit inspekce kdekoli a navždy. Mezinárodní inspektoři by měli mít možnost cestovat po celé zemi a kontrolovat cokoli včetně vojenských objektů. Monitoring klíčových míst by byl automatický.

7) Zničit biologické zbraně včetně antraxu a povolit trvalou kontrolu. KLDR má zřejmě velká zařízení pro jejich výrobu, o jejichž existenci se nic neví.

8) Zničit chemické zbraně včetně zásob sarinu a paralytické látky VX, s jejíž pomocí byl loni v Kuala Lumpuru zabit Kim Čong-nam, bratr Kim Čong-una. KLDR tvrdí, že tyto látky nemá, podle expertů jich má tisíce tun.

9) Zastavit raketový program, ukončit výrobu raket dlouhého doletu ohrožujících USA a raket středního doletu namířených na Japonsko a Jižní Koreu.