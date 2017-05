Novým šéfem WHO byl zvolen Etiopan Tedros Adhanom

před 55 minutami

Novým generálním ředitelem Světové zdravotnické organizace (WHO) byl v úterý na příštích pět let zvolen Etiopan Tedros Adhanom. První Afričan v této funkci nahradí Číňanku Margaret Chanovou, která stála v čele organizace deset let. Tedrose zvolili zástupci členských států WHO ve třetím a posledním kole volby, v níž získal 133 hlasů. Porazil Brita Davida Nabarra, jehož podpořilo 50 delegátů či ministrů zdravotnictví. Dva volitelé se hlasování zdrželi. Třetí kandidátka, pákistánská kardioložka a aktivistka Sania Ništarová, vypadla už v prvním kole. Generální ředitel WHO má rozsáhlé pravomoci při stanovování priorit či vyhlašování mimořádných opatření kvůli epidemiím nebezpečných nákaz.

Pokračujte dál