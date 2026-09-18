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Novým šéfem Světového potravinového programu bude Trumpův nominant Lindberg

ČTK
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Světový potravinový program OSN (WFP), který je největší humanitární agenturou na světě, nově povede nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindberg. S odkazem na prohlášení WFP o tom informuje agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump. Snímek ze 17. září 2026.
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS – Annabelle Gordon
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Lindberg, který dosud působil jako náměstek na ministerstvu zemědělství USA, byl do funkce jmenován generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem a šéfem Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) Čchü Tung-jüem po konzultaci s radou WFP.

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Lindberg v čele organizace se sídlem v Římě nahradí Cindy McCainovou, vdovu po republikánském senátorovi Johnu McCainovi, která z funkce odstoupila ze zdravotních důvodů a jíž dočasně nahradil její náměstek Carl Skau.

Akutní potravinové nejistotě v důsledku konfliktů, extrémního počasí a ekonomických problémů ve světě podle WFP čelí přibližně 266 milionů lidí. Potravinový program uvedl, že poskytl pomoc více než 100 milionům lidí v 83 zemích.

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