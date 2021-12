Novým rakouským kancléřem bude Karl Nehammer, povede i lidovce místo Kurze

Novým rakouským kancléřem se stane dosavadní ministr vnitra Karl Nehammer (ÖVP), uvedla v pátek agentura APA. Ve funkci nahradí Alexandera Schallenberga, který v čele rakouské koaliční vlády stanul teprve v říjnu. Devětačtyřicetiletý Nehammer bude nově šéfovat také lidovcům, které dosud vedl exkancléř Sebastian Kurz. Ve vládě lidovců a Zelených se očekávají i další změny.

Kaskádu změn v nejvyšších patrech rakouské politiky spustil 9. října Kurz, když oznámil odchod z čela vlády. O dva dny později ho vystřídal tehdejší ministr zahraničí Schallenberg, který však ve čtvrtek dal svou funkci k dispozici. Reagoval tak na Kurzovo překvapivé oznámení, že odchází z čela lidovců a úplně se stahuje z politiky.

Z řad rakouských lidovců se od té chvíle ozývalo, že nový šéf ÖVP by měl stanout také v čele kabinetu. V pátek se strana usnesla na tom, že oba posty obsadí právě ministr vnitra Nehammer.

V příštích dnech ho čeká hodně práce nejen s napravováním pošramocené pověsti vlády, ale také s obsazením některých klíčových postů. V první řadě jde o funkci ministra financí, v níž, jak ve čtvrtek oznámil, končí Gernot Blümel (ÖVP).

Problémy rakouské vlády do velké míry souvisejí s policejním vyšetřováním, kterému čelí Kurz. Státní zastupitelství jeho i několik nejbližších kolegů vyšetřuje pro podezření, že v roce 2016 nechali za více než milion eur (přes 25 milionů korun) z peněz daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v Kurzův prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády.

Právě s vyšetřováním dal ve čtvrtek pětatřicetiletý Kurz, který se cítí být nevinen, svůj politický konec do bezprostřední souvislosti.