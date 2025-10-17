Zahraničí

Plukovník, který udělal převrat, se stal prezidentem Madagaskaru. Slíbil reformy

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Plukovník Michael Randrianirina složil přísahu a stal se novým prezidentem Madagaskaru, informují tiskové agentury. Randrianirina, který v úterý provedl státní převrat a který chce být u moci nejméně rok a půl, v projevu slíbil novou ústavu, ochranu lidských práv a hluboké reformy.
Plukovník Michael Randrianirina při prvním projevu jako nový prezident.
Plukovník Michael Randrianirina při prvním projevu jako nový prezident. | Foto: Reuters

Jednapadesátiletý plukovník stojící v čele armádní jednotky Capsat převzal moc krátce poté, co poslanci rozhodli o odvolání někdejšího prezidenta Andryho Rajoeliny. Ten v neděli uprchl ze země kvůli obavám o život, když se jednotka Capsat přidala k lidem, kteří proti němu protestovali v ulicích.

Randrianirina složil přísahu v budově ústavního soudu, kde byli podle agentury AFP přítomni místní politici, diplomaté Spojených států, Evropské unie i francouzský velvyslanec. Francie dříve zdůrazňovala potřebu, aby byla v zemi udržena demokracie, vláda práva a základní svobody. Složení přísahy sledovali také zástupci mladých lidí ze skupiny, která organizovala týdny trvající protesty, a rovněž internetoví influenceři.

"Přísahám, že budu vykonávat moc, která mi byla svěřena, a vynaložím veškeré své síly na obranu a posílení národní jednoty a lidských práv," řekl Randrianirina, než vojáci zvedli meče a zatroubili na trubky, aby označili předání moci.

"Dnešek je pro naši zemi historickým mezníkem. Budeme spolupracovat se všemi živými silami národa, abychom vypracovali krásnou ústavu republiky a dohodli se na nových volebních textech týkajících se organizace voleb a referend," řekl nový prezident.

Randrianirina je hlasitý kritik exprezidenta Rajoeliny. Předloni strávil několik měsíců ve vězení za pokus o převrat. Úterní incident podle AFP odmítl označit za převrat a řekl, že armáda zasáhla na žádost nejvyššího soudu, aby zabránila anarchii a nepokojům. Zároveň slíbil, že se budou do 18 až 24 měsíců konat volby a že v zemi nebude vládnout vojenský režim.

Související

Vzbouřenci převzali kontrolu nad armádou Madagaskaru. Ministr obrany je podpořil

Madagaskar vzbouřenci

Úterní puč odmítli generální tajemník OSN António Guterres či představitelé Německa a Ruska, kteří vyzvali k opatrnému jednání a zdrženlivosti. Africká unie pak ve středu rozhodla, že Madagaskaru pozastavuje členství ve svých orgánech, dokud nebude obnoven ústavní pořádek.

Protesty v zemi vypukly 25. září a původně byly namířeny proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Postupně se ale změnily v otevřený protivládní protest, kdy především mladí lidé žádali rezignaci vlády i hlavy státu. Demonstrace si vyžádaly přes dvě desítky obětí.

 
Mohlo by vás zajímat

Orbánova role sílí, v sázce je hodně. V Budapešti nepůjde jen o mír na Ukrajině

Orbánova role sílí, v sázce je hodně. V Budapešti nepůjde jen o mír na Ukrajině

Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

Korupce se neodpouští. Komunistická strana Číny vyloučila dva vysoké generály

Korupce se neodpouští. Komunistická strana Číny vyloučila dva vysoké generály

V Bukurešti při výbuchu v obytné budově zemřeli tři lidé, další jsou zranění

V Bukurešti při výbuchu v obytné budově zemřeli tři lidé, další jsou zranění
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Afrika Madagaskar převrat prezident reforma ústava projev lidská práva

Právě se děje

před 12 minutami
Orbánova role sílí, v sázce je hodně. V Budapešti nepůjde jen o mír na Ukrajině

Orbánova role sílí, v sázce je hodně. V Budapešti nepůjde jen o mír na Ukrajině

Maďarsko umožní vstoupit Vladimiru Putinovi na území Evropské unie. Tento krok zvyšuje napětí mezi členskými státy a vyvolává další otázky.
Aktualizováno před 13 minutami
Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

ŽIVĚ
Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Soudce stáhl rozsudek v kauze Čapí hnízdo a dal ho médiím. O trestný čin nešlo

Soudce stáhl rozsudek v kauze Čapí hnízdo a dal ho médiím. O trestný čin nešlo

Obvodní soud pro Prahu 2 zastavil stíhání bývalého soudce Kamila Kydalky, který stáhl z počítače rozsudek v kauze Čapí hnízdo a předal ho novinářům.
před 1 hodinou
Korupce se neodpouští. Komunistická strana Číny vyloučila dva vysoké generály

Korupce se neodpouští. Komunistická strana Číny vyloučila dva vysoké generály

Čínská armáda a komunistická strana kvůli korupci vyloučily dva vysoké generály a sedm vysokých vojenských představitelů.
před 1 hodinou
Kladno dnes vytáhne svůj triumf. Jágr poprvé v extraligové sezoně vyjede na led

Kladno dnes vytáhne svůj triumf. Jágr poprvé v extraligové sezoně vyjede na led

Třiapadesátiletý Jaromír Jágr dnes poprvé v sezoně nastoupí za Kladno v hokejové extralize.
před 2 hodinami
"Rozpočtová lobotomie." Koho nejvíc zasáhnou tahanice okolo státního rozpočtu

"Rozpočtová lobotomie." Koho nejvíc zasáhnou tahanice okolo státního rozpočtu

Učitelé by mohli být dopadů provizoria v podobě škrcení výdajů na úplně nezbytné ušetřeni. Podle ministerstva financí "to ale nelze předjímat".
před 2 hodinami
Plukovník, který udělal převrat, se stal prezidentem Madagaskaru. Slíbil reformy

Plukovník, který udělal převrat, se stal prezidentem Madagaskaru. Slíbil reformy

Nový prezident v projevu slíbil novou ústavu, ochranu lidských práv a hluboké reformy.
Další zprávy