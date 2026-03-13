Novým nepálským premiérem bude raper. K moci ho vynesla vzpoura mladých

V nepálských parlamentních volbách podle volební komise zvítězila centristická Národní nezávislá strana (RSP). Její 35letý hlavní kandidát Balendra Šáh se tak stane novým premiérem, napsala v pátek agentura Reuters. Volby z 5. března byly prvními od masových demonstrací z loňského září, při kterých bylo zabito sedm desítek lidí a které vedly k pádu vlády.
RSP získala ve 275členném parlamentu 182 křesel a nejstarší strana, Nepálský kongres (NC), 38 mandátů. Komunistická strana Nepálu (UML) svrženého premiéra Khadky Prasáda Oliho bude mít 25 zákonodárců, uvedla ve čtvrtek komise.
Volby ovládl Šáh, který mezi květnem 2022 a letošním lednem zastával post starosty nepálské metropole Káthmándú. Hudba někdejšího rapera kritizující mocenskou elitu mu na sociálních sítích podle Reuters vynesla slávu skoro jako rockové hvězdě. Je prvním nastupujícím premiérem, který pochází z planin na jihu země, kde menší regionální skupiny nezískaly ani jedno křeslo.
Šáhova strana v kampani slibovala boj proti korupci a vytváření pracovních míst a představila plán během pěti let více než zdvojnásobit ekonomiku v hodnotě 42 miliard dolarů (bezmála 899 miliard korun). Radikální lídr RSP a bývalý televizní moderátor Rabi Lamičhan nicméně čelí obvinění ze zneužití finančních prostředků malých spořitelen. On sám obvinění popírá.
Většina pro RSP je podle Reuters ta nejsilnější, jakou kdy nějaká strana za více než 60 let dostala. To dává naději na stabilitu v zemi, která za posledních 35 let zažila 32 změn vlády, což podkopalo důvěru investorů a ochromilo ekonomický růst i tvorbu pracovních míst. „Pokud vše půjde dobře, můžeme očekávat, že to na pět let přinese stabilní vládu,“ řekl jeden z oslovených expertů s odkazem na spory o rozdělení vládních postů, které zpečetily osud předchozích většinových vlád.
Demonstrace tisíců převážně mladých lidí proti blokování sociálních sítí a proti korupci byly loni 8. září násilně potlačeny. Následující den se proměnily v národní povstání, proti němuž tvrdě zasáhla policie, nepokoje nicméně tentýž den vedly k pádu vlády premiéra Oliho. Při střetech zemřelo 77 lidí a okolo 1300 jich bylo zraněno. Zemi od 12. září vede 73letá Sušíla Kárkíová, bývalá předsedkyně nejvyššího soudu.
Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl v pátek na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zpravodajský server BBC uvedl, že nejsou k dispozici žádné důkazy, podle kterých byl íránský duchovní vůdce znetvořen. Íránská státní televize ale už dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce.
Tankery tzv. stínové flotily přepravující sankcionovanou ruskou ropu přes Baltské moře pravidelně vyplouvají se dvěma členy posádky na palubě navíc: dvojicí Rusů se zkušenostmi z bezpečnostních organizací. Podle novinářů z investigativního projektu OCCRP, kteří v úterý zveřejnili velkou investigaci, jde o muže se zkušenostmi z vojenské rozvědky GRU či soukromé armády známé jako Wagnerova skupina.
Vlny protichůdných emocí dnes provázely Simonu Bubeníčkovou po závodu zrakově postižených biatlonistek na paralympijských hrách v Itálii.
Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. V pátek o tom informoval list The Wall Street Journal, který poznamenal, že se tak děje v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.
Českému řidiči autobusu v pátek německý soud za tragickou dálniční nehodu z roku 2024 se čtyřmi mrtvými uložil dvouleté vězení s podmíněným odkladem. Informovala o tom regionální veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR. Čech na úvod jednodenního procesu prostřednictvím svého obhájce uznal, že za volantem učinil chybu.