Novým britským ministrem financí se stal Healey, šéfem diplomacie Miliband

Novým ministrem financí ve vládě britského premiéra Andyho Burnhama se stal John Healey, bývalý ministr obrany, který ze své pozice v červnu odstoupil. Šéfem britské diplomacie se stal bývalý předseda Labouristické strany Ed Miliband, který na této pozici nahradil Yvette Cooperovou. Ta nyní stane v čele resortu zdravotnictví.
Ministerstvo vnitra nadále povede Shabana Mahmoodová, informovaly agentury a britská média. Burnham, kterého britský král Karel III. pověřil sestavením vlády, má podle očekávání v pondělí jmenovat členy svého kabinetu. Na úterý je již naplánováno jeho první zasedání.
Healey podal demisi po sporu s tehdejším premiérem Keirem Starmerem ohledně vyčlenění dostatečných financí pro armádu. Podle agentury Reuters nebyl považován za pravděpodobného kandidáta na klíčový ministerský post, v letech 2002 až 2007 však působil jako náměstek ministra financí. Nyní bude muset podle agentury pomoci Burnhamovi najít více prostředků na obranu.
Předchozí ministryně financí Rachel Reevesová byla v pondělí jednou z několika členů a členek kabinetu, kteří na sociálních sítích informovali, že své pozice opouštějí. "Přeji hodně štěstí svému nástupci Andymu a jeho kabinetu," uvedla v příspěvku na síti X. Vedle ní v novém britském kabinetu nebude dosavadní vicepremiér a ministr spravedlnosti David Lammy, ministr pro bydlení Steve Reed či ministryně pro technologie Liz Kendallová.
Novým ministrem zahraničí se stal Miliband, který ve Starmerově vládě působil jako ministr pro energetiku. Nahradil Cooperovou, která dříve zastávala také pozici ministryně vnitra. Cooperová byla spolu s dalšími politiky zachycena, jak vchází do sídla premiéra v Downing Street, kde Burnham jmenuje členy nového kabinetu. Následně sídlo opustila, aniž by svou novou roli oznámila, ale podle stanice BBC byla jmenována ministryní zdravotnictví. Vedle Cooperové se podle médií v Downing Street objevila také například bývalá vicepremiérka Angela Raynerová či někteří další současní ministři.
"Je pro mě skutečnou ctí, že mě Andy Burnham jmenoval ministryní zdravotnictví," napsala následně Cooperová na síti X. "Těším se na to, že se budu moci neprodleně pustit do zlepšování porodnických služeb a prosazovat plány v oblasti sociální péče," dodala ministryně.
Mahmoodová na síti X sdílela snímek, na kterém si s novým premiérem potřásá rukama. "Zahájili jsme rozsáhlou reformu, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost v našich ulicích a zajistit, aby byl náš imigrační systém spravedlivý pro všechny. Pojďme tedy tuto práci dotáhnout do konce," uvedla.
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