Ukrajina dostane nový "zabiják dronů". Bude to stačit proti ruským útokům?

Ukrajina dostane další efektivní obranu proti ruským dronům. Je jí nejnovější protidronový systém Skyranger od německé zbrojovky Rheinmetall. Ten slibuje velkou efektivitu na krátkou vzdálenost proti velkým skupinám dronů.
"Skyranger jsou opravdu špičkové systémy v obraně proti dronům. Rozhodně to není zázračná zbraň, která by změnila situaci na frontě, ale Ukrajině to jistě v tuto chvíli hodně pomůže," říká bezpečnostní analytik Lukáš Visingr.
Budoucnost evropské obrany proti dronům?
Nejnovější techniku od německé zbrojovky si už ve velkém objednal také Berlín. Podle některých odhadů by se systém Skyranger mohl stát jedním z pilířů evropské protidronové obrany.
"O tyto systémy je v Evropě stále větší zájem. Dovedu si představit, že se brzo stane jedním z hlavních pilířů naší protidronové obrany. Evropa bude muset do budoucna vybudovat opravdu mnohovrstevnatou obranu proti dronům a raketám," předvídá analytik Visingr.
Končící vláda premiéra Petra Fialy nedávno zřídila výbor pro protidronovou ochranu, výsledky jeho práce ale zatím v tomto ohledu zaostávají. Kritika se soustředí hlavně na rychlost dodání a cenu.
Česká armáda sice plánuje investovat do efektivní obrany proti dronům a nakoupit moderní zbraňové systémy, už teď je ale podle kritiků jasné, že se dodávky techniky protáhnou a cena bude kvůli velké poptávce velmi vysoká.
Jak funguje "zabiják dronů" Skyranger
Srdcem systému Skyranger je výkonný počítač, časovaná munice a radar. Počítač nepřátelský dron zaměří na vzdálenost až 30 kilometrů. Radar pak vypočítá jeho trajektorii a naprogramuje munici, která exploduje těsně před dronem. Těch může radar sledovat v okruhu 4×4 kilometry až několik v jednu chvíli.
Skyranger používá časovanou střelu AHEAD, která se po výbuchu roztříští až na 675 projektilů. Munice tak dron přímo nezasáhne, ale exploduje kousek před ním. Po výbuchu se ve vzduchu vytvoří šrapnelový mrak, který letící raketu nebo dron zneškodní.
Otočná věž s dělem střílí až tisíc ran za minutu. Celý systém je posazený na podvozek známého německého tanku Leopard, který se doposud dobře osvědčil v ukrajinském terénu.
Nízká cena, vysoká efektivita
Rheinmettal navíc může dodat poměrně brzy velké množství těchto systémů. Klíčová je i cena sestřelení. Jeden dron typu Šáhid stojí vyrobit v Rusku podle odhadů 10 tisíc až 50 tisíc amerických dolarů. Kyjev proti nim má k dispozici západní systémy protivzdušné obrany, jako Patriot, NASAM nebo IRIS-T.
Ty jsou proti dronům velmi efektivní. Jejich cena je ale v porovnání s cenou Šáhidu extrémně vysoká. Jedna americká raketa do systému Patriot stojí skoro čtyři miliony dolarů. Jedna raketa NASAM stojí od 600 tisíc do jednoho milionu dolarů a nejlevnější IRIS-T pak stojí necelých půl milionu dolarů.
Ukrajina tak k sestřelování levných ruských dronů často používá německý protiletadlový tank Gepard. Ten se Kyjevu osvědčil nejen z hlediska efektivity, ale také protože sestřelení dronu kanonem z Gepardu je mnohem levnější než odpálení drahé rakety. Proti velkým počtům dronů je ale Gepard často neefektivní.
Nový Skyranger by podle odhadů mohl nabídnout mnohem větší efektivitu než Gepard za relativně nízkou cenu. Podle odhadů by sestřelení jednoho dronu mohlo stát "pouhé" čtyři tisíce dolarů.