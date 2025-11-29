Zahraničí

Ukrajina dostane nový "zabiják dronů". Bude to stačit proti ruským útokům?

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 1 hodinou
Ukrajina musí každý den sestřelovat hejna ruských dronů. Nově by v tom Kyjevu mohl pomoci "zabiják dronů" Skyranger 35 od německé zbrojovky Rheinmettal, který využívá speciální munici, která se při výbuchu roztříští na stovky malých střel. Jeho použití je přitom mnohem levnější než naváděná raketa. Na Ukrajinu by se měl dostat do konce měsíce.
Produktové video: Rheinmetall Mobile Air Defence – Oerlikon Skyranger®35 | Video: Rheinmetall

Ukrajina dostane další efektivní obranu proti ruským dronům. Je jí nejnovější protidronový systém Skyranger od německé zbrojovky Rheinmetall. Ten slibuje velkou efektivitu na krátkou vzdálenost proti velkým skupinám dronů.

"Skyranger jsou opravdu špičkové systémy v obraně proti dronům. Rozhodně to není zázračná zbraň, která by změnila situaci na frontě, ale Ukrajině to jistě v tuto chvíli hodně pomůže," říká bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. 

Budoucnost evropské obrany proti dronům? 

Nejnovější techniku od německé zbrojovky si už ve velkém objednal také Berlín. Podle některých odhadů by se systém Skyranger mohl stát jedním z pilířů evropské protidronové obrany. 

"O tyto systémy je v Evropě stále větší zájem. Dovedu si představit, že se brzo stane jedním z hlavních pilířů naší protidronové obrany. Evropa bude muset do budoucna vybudovat opravdu mnohovrstevnatou obranu proti dronům a raketám," předvídá analytik Visingr. 

Končící vláda premiéra Petra Fialy nedávno zřídila výbor pro protidronovou ochranu, výsledky jeho práce ale zatím v tomto ohledu zaostávají. Kritika se soustředí hlavně na rychlost dodání a cenu.

Česká armáda sice plánuje investovat do efektivní obrany proti dronům a nakoupit moderní zbraňové systémy, už teď je ale podle kritiků jasné, že se dodávky techniky protáhnou a cena bude kvůli velké poptávce velmi vysoká. 

Jak funguje "zabiják dronů" Skyranger

Srdcem systému Skyranger je výkonný počítač, časovaná munice a radar. Počítač nepřátelský dron zaměří na vzdálenost až 30 kilometrů. Radar pak vypočítá jeho trajektorii a naprogramuje munici, která exploduje těsně před dronem. Těch může radar sledovat v okruhu 4×4 kilometry až několik v jednu chvíli.

Skyranger používá časovanou střelu AHEAD, která se po výbuchu roztříští až na 675 projektilů. Munice tak dron přímo nezasáhne, ale exploduje kousek před ním. Po výbuchu se ve vzduchu vytvoří šrapnelový mrak, který letící raketu nebo dron zneškodní. 

Ilustrace časované střely AHEAD od německé zbrojní firmy Rheinmettal.
Ilustrace časované střely AHEAD od německé zbrojní firmy Rheinmettal. | Foto: Rheinmetall AG

Otočná věž s dělem střílí až tisíc ran za minutu. Celý systém je posazený na podvozek známého německého tanku Leopard, který se doposud dobře osvědčil v ukrajinském terénu. 

Nízká cena, vysoká efektivita

Rheinmettal navíc může dodat poměrně brzy velké množství těchto systémů. Klíčová je i cena sestřelení. Jeden dron typu Šáhid stojí vyrobit v Rusku podle odhadů 10 tisíc až 50 tisíc amerických dolarů. Kyjev proti nim má k dispozici západní systémy protivzdušné obrany, jako Patriot, NASAM nebo IRIS-T. 

Ukrajina tak k sestřelování levných ruských dronů často používá německý protiletadlový tank Gepard. Ten se Kyjevu osvědčil nejen z hlediska efektivity, ale také protože sestřelení dronu kanonem z Gepardu je mnohem levnější než odpálení drahé rakety. Proti velkým počtům dronů je ale Gepard často neefektivní.

Nový Skyranger by podle odhadů mohl nabídnout mnohem větší efektivitu než Gepard za relativně nízkou cenu. Podle odhadů by sestřelení jednoho dronu mohlo stát "pouhé" čtyři tisíce dolarů. 

 
