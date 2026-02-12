Nový ukrajinský ministr obrany mění pravidla války. Jeho ambiciózní plány děsí Rusy

Nový ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov nastupuje s ambiciózním plánem: technologií porazit Rusko. Po úspěších v digitalizaci má nyní za úkol modernizovat armádu, zprůhlednit nákupy a efektivněji využívat drony. Jeho příchod však budí i obavy u konzervativního velení. List Ukrajinska Pravda zmapoval, co od mladého reformátora čekají vojáci přímo na frontě.
Ukrajina má už téměř měsíc nového ministra obrany, 35letého Mychajla Fedorova. Je to v pořadí již čtvrtý šéf tohoto úřadu od začátku ruské invaze, ale jako první přichází s pověstí člověka, který umí věci dotahovat do konce.
Očekávání vojáků i civilistů jsou obrovská a možná až nepříjemně vysoká. Deník Ukrajinska Pravda mluvil s řadou vojáků, od operátorů dronů až po vysoce postavené důstojníky, a mnozí z nich do Fedorova vkládají velké naděje. „Míša je naše jediná naděje. Naše poslední naděje,“ řekl jeden z důstojníků, i když nebylo úplně jasné, zda pouze nežertuje.
Fedorov do úřadu vtrhl s cílem přepsat pravidla, jak ministerstvo funguje a jak spolupracuje s generálním štábem. Nechce být jen úředníkem, který dohlíží na nákupy. Stanovil si jasný strategický cíl: vyřadit 50 tisíc ruských vojáků měsíčně, aby byla válka pro Moskvu neúnosná.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj od něj ale žádá ještě víc: má zajistit ochranu nebe před drony typu Šahíd, vyřešit potíže s dodávkami bezpilotních letounů na frontu a skoncovat s takzvanou „busifikací“. Tento termín označuje kontroverzní nucené odvody, kdy jsou muži odchytáváni na ulicích a odváženi v mikrobusech do náborových center.
Jedním z nejkontroverznějších kroků nového ministra bylo složení jeho týmu poradců. Fedorov se obklopil lidmi, jako je známý aktivista Serhij Sternenko nebo odborník na radiové technologie Serhij „Flash“ Beskrestnov. Část armády a kritiků na sociálních sítích to kritizuje, protože jde o civilisty.
Ovšem vojáci na frontě si spolupráci s nimi pochvalují. „Sternenko je náš hlavní sponzor. Bez něj bychom se nedostali tam, kde jsme teď,“ uvedl Viktor Pečerycja, velitel praporu Signum, kterému aktivista dodal tisíce dronů. Sám Sternenko chce jako poradce hlídat kvalitu státních zakázek na drony a využít zpětnou vazbu od vojáků z bojů.
Odborník „Flash“ Beskrestnov má zase za úkol předvídat kroky nepřítele v oblasti rušení signálu a technologií. „Mým úkolem je zastavit hru na honěnou,“ popsal svou roli. Podle něj Rusové už nyní vymýšlejí, jak čelit ukrajinským dravým dronům, a Ukrajina na to musí být připravena dřív, než se nové ruské zbraně objeví na bojišti.
Ministr Fedorov prosazuje přístup založený na datech a měřitelných výsledcích. Chce, aby se velitelé hodnotili podle jasných čísel a aby armáda využívala jednotný systém pro řízení operací.
Vojáci z fronty ale varují, že válka není jen tabulka a ne všechno lze zachytit čísly. Upozorňují, že jednotky, které sbírají nejlepší body v interním systému hodnocení, si často vybírají jen „nejlákavější“ cíle a nespolupracují se sousedními útvary. Oproti tomu běžné pěší brigády svádějí těžké boje o každého nového rekruta.
Zatímco technologie letí kupředu, armádu trápí základní problémy: nekvalitní mobilizace a ostudně nízké platy vojáků v zázemí. Ukrajina se totiž blíží bodu, kdy věta „na frontě už nejsou žádní lidé“ přestane být nadsázkou. „Museli jsme stáhnout jednotku dál od fronty a teď mám lidem platit 20 tisíc hřiven (asi 11 tisíc korun). Jak z toho mají vyžít,“ zlobí se jeden z důstojníků v Doněcké oblasti.
Velitelé zdůrazňují, že Fedorov musí prosadit spravedlivou mobilizaci a jasné podmínky služby, aby armáda jako celek fungovala. A ten už začal dosazovat své lidi i do vojenských struktur.
Do čela „malé protivzdušné obrany“, která má na starosti lovení dronů, prosadil Pavla Jelizarova, známého pod přezdívkou Lazar. Ten byl před válkou producentem televizní show, ale od roku 2022 vyvinul jednu z nejúspěšnějších jednotek bezpilotních letounů. Lazar nyní musí vybudovat obranu nad územím v délce 1400 kilometrů, což je úkol, který podle vojáků zatím nikdo na světě v takovém rozsahu nevyřešil.
Nového ministra obrany čeká řada nepopulárních rozhodnutí a střetů s konzervativním vojenským vedením, které se bude bránit zásahům do své práce. I jeho odpůrci ovšem přiznávají, že pokud uspěje a zlomí Rusko pomocí technologií, bude to vítězství pro celou zemi.