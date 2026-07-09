Nový Trumpův speciál vyvolal otázky, prezident letěl zpět starým Air Force One

Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Íránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Píše o tom deník The New York Times (NYT) s odvoláním na informované zdroje.
Tajná služba USA na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing 747-8 vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky.
Zákonodárci a někteří představitelé Trumpovy administrativy už dříve vyjadřovali obavy, zda dodání nového speciálu urychlené na prezidentovo přání umožnilo vybavit stroj pokročilým systémem protivzdušné obrany a provést další úpravy k ochraně amerického prezidenta.
Šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung uvedl, že "nový Air Force One je nejmodernější letoun, který byl vybaven v souladu s přísnými bezpečnostními protokoly k zajištění bezpečnosti prezidenta a jeho zaměstnanců". Amerika má mnoho nepřátel, kteří mají Trumpa v hledáčku, dodal.
Nový letoun však nemá všechny prvky, kterými disponuje starý Air Force One, sdělily NYT zdroje obeznámené s vybaveností obou letadel. Jejich výměna před Trumpovým odletem z Turecka podle nich byla preventivním opatřením na doporučení tajné služby, spíše než reakcí na konkrétní hrozbu.
Trump, který opakovaně vyzdvihuje luxusní vybavení svého nového speciálu, s ním v úterý přiletěl na summit NATO v Ankaře. Americká armáda později ten den podnikla sérii úderů na Írán s tím, že jde o odpověď na íránské útoky na komerční plavidla v Hormuzském průlivu.
Ve středu Trump popřel, že by za výměnou letounů stály bezpečnostní obavy. Místo toho tvrdil, že nový speciál se zastaví na americké letecké základně Mildenhall v Anglii aby si ho tam mohli prohlédnout američtí vojáci. Nový Boeing je totiž "úchvatný", řekl Trump.
Když se ho novináři na důvod změny opakovaně ptali znovu, Trump uvedl, že je číslo jedna na seznamu lidí, které Írán chce zabít. V jednu chvíli zmínil, že v posledních dnech dostal informace o seznamu cílů Teheránu. "Neustále čelím hrozbě. Jsem číslo jedna na jejich seznamu, ještě před vámi. Ale pokud půjdu dolů já, půjdete se mnou. Takže možná někteří z vás budou chtít změnit povolání," vtipkoval během letu Trump s novináři, kteří s ním cestují.
Před odletem z Ankary Trump nastoupil do starého Air Force One neobvykle rychle, takže ho reportéři nemohli sledovat či vyfotit na schůdcích. Cestující dostali pokyn, aby před vzlétnutím zaclonili okýnka. Letadlo s Trumpem na palubě v noci na čtvrtek SELČ přistálo na základně Mildenhall v hrabství Suffolk, kde prezident přestoupil do nového letounu darovaného Katarem.
Mohlo by vás zajímat: „Itálie, Německo, Francie, když jsme měli situaci s Íránem, tak tam pro nás nebyly, proč bychom jim měli pomáhat?“ Trump se na summitu NATO v Ankaře znovu opřel do Evropanů
ŽIVĚ Rusko zakázalo export nafty, musí začít dovážet paliva, ohlásil Kreml
Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, oznámil ve středu ruský vicepremiér Alexandr Novak na poradě s účastí prezidenta Vladimira Putina o fungování dopravy a palivového sektoru. Ukrajinské útoky poškodily některé rafinérie a síť čerpacích stanic v zemi je pod tlakem, dodal Novak.
ŽIVĚ Další vlna amerických útoků na Írán: pod palbou byly sklady raket i námořní základny
Americká armáda podle velitelství CENTCOM dokončila v noci na čtvrtek další vlnu úderů na Írán, při níž zasáhla přibližně 90 vojenských cílů včetně systémů protivzdušné obrany, skladů raket a dronů či námořní infrastruktury. Íránské revoluční gardy uvedly, že v odvetě zasáhly americké základny v Kuvajtu a v Bahrajnu.
Zbraňová amnestie na jihu Čech překonala očekávání
Při letošní zbraňové amnestii na jihu Čech odevzdali lidé 507 zbraní. Bylo to o 174 zbraní více než při předchozí amnestii v prvním pololetí roku 2021. Policie o tom ve čtvrtek informovala na svém webu.
Peníze na americké zbraně pro Ukrajinu překvapily i ministra obrany Zůnu
O rozhodnutí přesměrovat peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) před odletem na summit NATO nevěděl. Uvedl to ve čtvrtečním rozhovoru pro server Deník N. Je to podle něj jen symbolická částka, objem peněz ale neupřesnil. Právě SPD proti přesunu peněz protestuje a chce tento krok řešit na koaliční radě.
Údiv kolem Noskové. Až neuvěřitelné, zní ze světa. Navrátilová rázně smetla pochyby
Může to celé vyhrát. Víra tenisových osobností v to, že wimbledonský titul uloupí nejmladší ze čtyřech semifinalistek, povážlivě sílí. Česká tenistka Linda Nosková vyvolává rozruch svým nekompromisním tenisem.