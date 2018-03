Nový slovenský premiér Pellegrini věří, že jeho kabinet získá důvěru příští týden

před 1 hodinou

Bratislava - Nový slovenský premiér Peter Pellegrini věří, že jeho kabinetu se podaří získat příští týden důvěru v parlamentu. V diskuzním pořadu televize RTVS rovněž prohlásil, že změna původní vlády jeho předchůdce Roberta Fica byla zásadní a nebyla to jen kosmetická změna ve formě výměny premiéra.

K pádu předchozí vlády vedla únorová vražda novináře Jána Kuciaka, který psal o údajném propojení Ficovy vládní strany s organizovaným zločinem a korupcí.

Pellegrini věří v získání důvěry, přestože jeho vláda své programové prohlášení téměř úplně okopírovala od předchozí Ficovy vlády. "Slovensko momentálně nemá čas. Země jakoby se zastavila a je potřeba, aby se každý vrátil do práce. Proto jsem souhlasil, že moje vláda převezme prohlášení kabinetu z roku 2016," vysvětlil Pellegrini.

Právě Pellegrini na jaře 2016 přednesl ve sněmovně programové prohlášení tehdejší Ficovy vlády, ve které zastával funkci vicepremiéra, protože Fico byl v té době hospitalizován v kardiologickém centru.

Nový premiér rovněž odmítl, že by byl jen loutkou v rukách Roberta Fica. Této nálepky je připravený se zbavit svou vlastní prací a má svoji představu, jak vládu řídit. "Budete mě moct hodnotit po několika týdnech či měsících práce," ujistil.

Prezident Andrej Kiska jmenoval Pellegriniho a poté i jednotlivé členy kabinetu ve čtvrtek. Ve vládě, kterou vytvořila dosavadní tříčlenná koalice, většina šéfů resortů zůstala na svých místech. Jmenování nové vlády oddálil nesouhlas hlavy státu s prvním návrhem složení kabinetu.

Kiska přijal až novou variantu, ve které koalice na funkci ministra vnitra místo Jozefa Ráže mladšího, syna známého zpěváka, navrhla dosavadního ministra zdravotnictví Tomáše Druckera.

Drucker se dnes zúčastnil diskuzního pořadu televize TA3, kde také dostal otázku, jaký má vztah se svým předchůdcem ve funkci Robertem Kaliňákem a zda na něj netlačí, aby nechal ve funkci policejního prezidenta Tibora Gašpara. Na to reagoval, že nemá rád, když je na něj vyvíjen tlak a v takové situaci reaguje tvrdě.

Uvedl, že sice jednal s Kaliňákem i o Gašparovi a objevily se požadavky na Gašparovo odvolání i na to, aby zůstal ve funkci. On sám by se rád nejprve detailně seznámil s jeho prací a upozornil, že kdyby ho ihned odvolal, nedokázal by zodpovědně vybrat jeho nástupce.