Nový šéf Evropské rady Michel: Výzvy před EU jsou i příležitostí

Evropa čelí velkým výzvám, které jsou ale zároveň příležitostmi, řekl dnes večer novinářům belgický premiér Charles Michel. Na základě dnešního rozhodnutí svých kolegů z Evropské rady bude od prosince nejméně do konce května 2022 řídit jejich schůzky, tedy summity EU, místo Poláka Donalda Tuska. Michel je teprve třetím stálým předsedou rady a po Hermanu van Rompuyovi druhým Belgičanem v této funkci.

Tusk sám právě fakt, že jeho nástupce bude z Belgie, dnes před novináři označil za přednost. Složitost belgické politiky je podle něj dobrým předpokladem schopnosti dojednávat kompromisy. Ostatně Michelova dnešní odpověď na to, kdy po květnových volbách očekává nástup nové belgické vlády, byla do značné míry typická pro situaci v zemi: "Myslím, že to dokážeme v rozumném časovém rámci".

"Bude pro mne zásadní, abych úzce spolupracoval s dalšími evropskými institucemi, tedy s Evropskou komisí i europarlamentem," prohlásil Michel. Mezi hlavní problémy pro příští léta podle něj kromě blížícího se britského odchodu z unie patří klimatické změny či například nepříznivý ekonomický vývoj.

Příštích pět let podle něj bude pro budoucnost evropského projektu zásadních a bude důležité "chránit a podporovat" jednotu zemí unie, ale i jejich rozdílnost a také jejich vzájemnou solidaritu.