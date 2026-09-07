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Zahraničí

Nový most, staré spojenectví. Severní Korea a Rusko propojily své hranice

ČTK
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Severní Korea a Rusko v pondělí otevřely první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která se klene přes řeku Tuman (Tumannaja) tvořící společnou hranici, označili představitelé obou zemí za významný milník strategického partnerství Pchjongjangu a Moskvy, informovala agentura Reuters.

Kim Čong-un na návštěvě Vladivostoku, kde se sešel s Vladimirem Putinem.
Archivní snímek. Kim Čong-un na návštěvě Vladivostoku, kde se sešel s Vladimirem Putinem.Foto: Reuters
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Silniční most stojí v blízkosti stávajícího železničního Mostu přátelství, který byl uveden do provozu v roce 1959 po korejské válce. Mezi Moskvou a Pchjongjangem už existují přímá letecká a železniční spojení.

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Ruský premiér Michail Mišustin uvedl, že most by měl podnítit rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi v různých oblastech včetně cestovního ruchu a vytvořit nová pracovní místa.

"Jsem přesvědčen, že rozšíření přeshraniční dopravní infrastruktury poskytne silný impuls pro další rozvoj obchodní, hospodářské, vědecké, technologické a kulturní spolupráce," prohlásil podle agentury TASS Mišustin při slavnostním otevření mostu.

Stavba, o níž se diskutovalo již několik let, byla zahájena v dubnu loňského roku poté, co bylo vybudování mostu dohodnuto během návštěvy prezidenta Vladimira Putina v Severní Koreji v roce 2024. Most byl dokončen letos v dubnu, kdy bylo oznámeno, že pro dopravu se otevře během léta; proč bylo zahájení provozu odsunuto na září, zprávy neuvádějí.

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Rusko a Severní Korea podepsaly v roce 2024 obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině. Nasazeni byli v západoruské Kurské oblasti s cílem vypudit ukrajinské jednotky, které sem pronikly při překvapivém vpádu na ruské území.

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