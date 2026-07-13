Nový mezník v otázce bezpečnosti vesmíru, ve Varšavě vznikne nové vesmírné centrum

Ve Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury (ESA), oznámil v pondělí polský premiér Donald Tusk. Na vzniku centra se Polsko s ESA předběžně dohodlo už loni na podzim a půjde o první velkou instituci ESA ve středovýchodní Evropě.
Centrum se podle portálu space24.pl může zaměřit na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu dat a řízení v krizových situacích.
Polsko loni v listopadu ohlásilo, že téměř zčtyřnásobí svůj příspěvek do vesmírné agentury. O to, aby u nich vzniklo sídlo centrum ESA, se ucházelo sedm největších polských měst. Při rozhodování hrál roli vědecký a výzkumný potenciál daného města, dostatek kvalifikovaných odborníků, dopravní infrastruktura nebo zastoupení firem a dalších institucí z vesmírné branže.
Evropská vesmírná agentura vznikla v roce 1975. Polsko se k ní připojilo v roce 2012, Česko o čtyři roky dříve.
Server space24.pl podotkl, že vznik centra ESA v Polsku je úspěch, ale o jeho skutečném významu rozhodne rozsah jeho kompetencí, pozice ve strukturách agentury i model spolupráce s polským vesmírným sektorem.
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