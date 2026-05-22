Nový maďarský premiér řekl, co se stane po válce s ruským plynem. Brusel nepotěšil

„Myslím si, že až válka skončí, celá Evropská unie se vrátí k nákupu ruského plynu, protože je levnější. To vyžaduje konkurenceschopnost i geografie. Prostě tak to je.“ To řekl nový maďarský premiér Péter Magyar na své první státní návštěvě Polska deníku Rzeczpospolita.
Péter Magyar v Polsku mluvil o tisíciletém přátelství Poláků a Maďarů, o „výjimečném vztahu, který nás spojuje“. Došlo ale i na témata, kde se s polskou vládou rozchází.
„Geografie se tím (míněno Magyarovým vítězstvím, pozn. red.) nezměnila. Rusko zůstane tam, kde je. Stejně jako Maďarsko nebo Polsko,“ odpověděl Magyar na dotaz polských reportérů ohledně nákupu ruského plynu a ropy.
„Od maďarského národa jsem dostal mandát zajistit co největší diverzifikaci energetických zdrojů, především s ohledem na bezpečnost dodávek. Ale musíme brát v úvahu i cenu surovin. Zkapalněný plyn dopravovaný přes Baltské moře, Polsko a Slovensko je výrazně dražší než plyn z Rumunska, Ruska nebo Rakouska,“ vysvětlil Magyar svou pozici.
„Chci zajistit nejen bezpečnost dodávek, nýbrž i nižší ceny. Takový mandát jsem dostal od maďarského národa.“
Specifická situace
Došlo i na základní rozdíl ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině. Magyar uznává, že „každá země, včetně Ukrajiny, má právo a povinnost bránit svou územní celistvost a nezávislost“.
Ale dodává: „Naše situace je specifická. V Ukrajině žije maďarská menšina, která nemá základní práva… Mluvíme o právu na jazyk, kulturu a administrativní autonomii. Na Zakarpatsku žije přes sto tisíc Maďarů bez základních lidských práv.“
Magyar tím narážel na chronický problém ve vztahu obou zemí – ukrajinský jazykový zákon, který omezil používání maďarštiny. A naznačil i další postup. „Naše vláda je ale připravena otevřít novou kapitolu vztahů s Ukrajinou. Nejdřív však musí naše menšina tato základní práva získat,“ uvedl.
Dodal, že teprve pokud jednání přinesou výsledky, může dojít k setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Na Zakarpatí. Pokud k dohodě nedojde, bude také Maďarsko i nadále blokovat zahájení přístupových jednání mezi EU a Ukrajinou.
Rusko jako hrozba
V tom se mimochodem Magyarova pozice příliš neliší od pozice jeho předchůdce a protivníka Viktora Orbána. Na rozdíl od něj ale uznává, že „Rusko představuje hrozbu pro celou Evropskou unii, pro celou Evropu. O tom není pochyb.“
Polští novináři se ptali i na jeho vztah k Georgi Sorosovi, známému americkému finančníkovi maďarsko-židovského původu, jehož nezisková síť prosazuje liberální a progresivistické hodnoty.
Na dotaz, zda je pro něj George Soros hrdinou, odpověděl Magyar jednoznačně: „To tedy v žádném případě… V žádném případě tento člověk není symbolem demokracie v Maďarsku, a už vůbec ne ve Velké Británii nebo Indii, jejichž ekonomiky poškodil.“
