Nový maďarský premiér drží Orbánovu linii. Ukrajinu zasáhl na citlivém místě

Nový maďarský premiér Péter Magyar krátce potěšil Kyjev, píší média. V polovině května totiž v Maďarsku přestal platit zákaz dovozu ukrajinských potravin. I vzhledem k chystané schůzce s vedením EU podnítil spekulace, nakolik se bude v přístupu k Ukrajině lišit od svého předchůdce Viktora Orbána. Naděje ale rychle pohasly.
Zákaz dovozu určitého potravinářského zboží z Ukrajiny zavedly v roce 2023 jednostranně Maďarsko, Polsko a Slovensko. Navzdory opakovaným varováním Evropské komise jej tyto země dál ponechávají v platnosti.
V Maďarsku byl zákaz součástí nařízení spojených s výjimečným stavem, který Viktor Orbán vyhlásil v květnu 2022. Tento režim umožňoval tehdejší vládě strany Fidesz vládnout prostřednictvím dekretů s omezenou parlamentní kontrolou, což vyvolalo kritiku maďarské opozice i mezinárodních institucí.
Dne 14. května 2026 ale výjimečný stav skončil a s ním i související nařízení – včetně zákazu ukrajinského dovozu. To, co mohlo působit jako vstřícné gesto vůči Kyjevu, se však ukázalo být pouze „legislativním pochybením“. Krátké naděje v Kyjevě tak rychle zhasly, píše například server Euractiv.
Kvůli ukončení výjimečného stavu musel nový maďarský parlament přezkoumat téměř tisíc nařízení, aby nepozbyla platnosti. Zákaz dovozu však byl však omylem „opomenut“, uvedl pro server vládní mluvčí.
Nový maďarský ministr zemědělství Szabolcs Bóna reagoval na vzniklou situaci obviněním Orbánovy vlády. Kritizoval ji ale za to, že zákaz po skončení výjimečného stavu nezůstal zakotven v zákoně.
Orbánova chyba
„Přestože roky hlasitě prosazovali ochranu zemědělců, nezajistili, aby pravidla omezující dovoz ukrajinských zemědělských produktů zůstala bezpečná a právně platná,“ uvedl Bóna ve čtvrtek na sociální síti Facebook.
„Nedovolíme, aby ukrajinské nebo jakékoli jiné dovozové produkty ohrožovaly živobytí maďarských zemědělců a zásobování obyvatel zdravými potravinami,“ dodal.
V pátek 22. května pak Magyar oznámil, že vláda vydala nové nařízení, podle kterého zákaz znovu vstupuje v platnost. V případě porušení pravidel mohou dopravci dostat pokutu až do výše 100 procent hodnoty zboží bez DPH.
Přestože obchodní politika spadá do výlučné kompetence Bruselu a jednostranné zákazy tak porušují právo EU, Evropská komise zatím nepřistoupila k právním krokům. Karin Karlsbrová, hlavní zpravodajka Evropského parlamentu pro obchodní vztahy mezi EU a Ukrajinou, nicméně pro Euractiv uvedla, že je „hluboce politováníhodné“, že se Maďarsko rozhodlo zachovat „nelegální dovozní zákaz“.
Tento týden Magyar zamíří do Bruselu na jednání s Evropskou komisí s cílem uvolnit 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) ze zmrazených unijních fondů. Podle bruselského serveru Politico by už ve čtvrtek mohlo dojít k předběžné dohodě. Server zároveň upozornil, že to „nebude zadarmo“.
V posledních dnech se Magyarovi, který svou politickou kariéru začal v Orbánově straně Fidesz, podařilo zaskočit část médií také vyjádřením, že se podle něj Evropa po skončení války na Ukrajině vrátí k nákupům ruských energií. Řekl to při své první návštěvě Polska deníku Rzeczpospolita. Na rozdíl od rétoriky Orbána ale Magyar pro polská média označil Rusko za hrozbu pro celou Evropu.
Mohlo by vás zajímat: Další lídr Maďarska je jasný. Kdo je Péter Magyar, který po 16 letech nahradí Viktora Orbána?
Chodí s českou hrdinkou, osobně ho formoval Jágr. Finy táhne megastar ruského původu
Předchozí dvě sezony končil se Stanley Cupem nad hlavou, jako kapitán floridské vítězné mašiny. Teď je Aleksander Barkov po deseti letech na mistrovství světa a v zítřejším čtvrtfinále bude pro český tým největší hrozbou. Jinak má přitom 30letý finský lídr k Česku mimořádně vřelý vztah.
STAN opět narazil. Ani Urbanovou nezvolili místopředsedkyní sněmovny
Poslanci nezvolili v dnešním prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní Sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou, v dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo.
Zájem lidí o státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun
Lidé si dosud objednali české státní dluhopisy za 50,1 miliardy korun. Více než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem 4,544 procenta. Informovalo o tom ve středu ministerstvo financí.
„Musím se vyjádřit k mé zemi.“ Pavel se v Estonsku tvrdě opřel do Babišovy vlády
„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu,“ řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil k současné české vládě.
ŽIVĚ Zelenskyj požádal Trumpa o další rakety na protivzdušnou obranu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.