Koronaviru podlehlo v Číně už 170 lidí. Dalších téměř osm tisíc osob je nakažených

Nový koronavirus si vyžádal v Číně už 170 obětí a na 7800 lidí je jím v této zemi nakaženo. Informovala o tom národní zdravotnická komise. První potvrzený případ nákazy oznámil v noci na čtvrtek Tibet, čímž se nový koronavirus dostal do všech regionů a provincií Číny, uvedla agentura DPA.

Koronavirus 2019-nCoV, který vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a u některých pacientů vede k zápalu plic, byl v Číně k čtvrtečnímu ránu místního času potvrzen u 7771 osob a 170 lidí na něj v této zemi zemřelo. Dosud místní úřady uváděly 6078 nakažených a 133 obětí.

Koronavirus 2019-nCov Nový koronavirus s názvem 2019-nCov v Číně zabil 170 lidí, tisíce osob je v této zemi nakažených. Mimo Čínu jsou potvrzeny desítky případů. V Česku se zatím ani jedno podezření nepotvrdilo. Virus způsobuje onemocnění dýchacích cest od obyčejné chřipky až po smrtelně nebezpečný zápal plic. Nefungují na něj antibiotika ani běžné léky proti chřipce. V karanténě se ocitly miliony Číňanů z ohnisek nákazy. Zvýšené bezpečnostní opatření na letištích a v přístavech zavedly desítky zemí, včetně Česka. České ministerstvo zahraničí doporučuje do části Číny zasažené virem vůbec necestovat. Informace o riziku nákazy průběžně aktualizuje na webových stránkách. Situaci mapuje také Světová zdravotnická organizace.

U dalších asi 12 170 osob mají úřady v Číně na nový koronavirus podezření, uvedla agentura Reuters.

Kromě Číny, z jejíhož jedenáctimilionového města Wu-chan v provincii Chu-pej se začal šířit koncem loňského roku, je podle středeční zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) hlášeno na sedm desítek potvrzených případů v patnácti státech. V ČR zatím nebyl potvrzen žádný případ nakázy. Na vývoji vakcíny pracují mimo jiné vědci v Číně, Rusku, Hongkongu či USA.

Země i jednotlivé firmy přijímají opatření proti šíření viru. Například švédský nábytkářský řetězec IKEA ve čtvrtek oznámil, že dočasně uzavřel všechny své prodejny v Číně kvůli šíření nového koronaviru. Už ve středu firma IKEA uvedla, že dočasně zavírá polovinu ze svých 30 obchodů v Číně.

Jednotlivé země přijímají řadu opatření proti šíření viru, například omezují lety do Číny. Mezi posledními oznámily omezení Delta Air Lines, Air Canada a Air France. Francouzská společnost Air France už 24. ledna zrušila lety do Wu-chanu. Ve středu oznámila, že od pátku omezí lety do Šanghaje a do Pekingu na jeden denně. Zrušení všech přímých spojů s pevninskou Čínou s okamžitou platností ohlásily ve středu British Airways a Lufthansa.

Opatření kvůli novému koronaviru se dotkla i sportu. Z Číny byly mimo jiné přeloženy olympijské kvalifikační turnaje basketbalistek a fotbalistek a odloženo bylo na příští rok halové MS v atletice, které se mělo konat v březnu v Nan-ťingu. Ve čtvrtek čínská fotbalová asociace oznámila, že odkládá místní fotbalová utkání na všech úrovních.

Ve čtvrtek se má kvůli novému koronaviru znovu sejít krizový štáb WHO, který rozhodne, zda nákazu prohlásí za globální stav zdravotní nouze.

Podle expertů by nový koronavirus asi neměl být tak smrtící jako SARS, který se začal šířit koncem roku 2002 v Asii a který ve světě do července 2003 usmrtil na 800 lidí z více než 8000 nakažených.

Video: Čech popisuje, jaká opatření proti šíření koronaviru přijalo město Čchung-čching, ve kterém žije