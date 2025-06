Nový izraelský hrdina. Úředník zachránil desítky životů v nemocnici zasažené raketou

Mohl to být masakr nevídaných rozměrů. Když ale íránská raketa zasáhla operační patro nemocnice Soroka ve městě Beerševa, jen jeden pacient byl lehce zraněn. Může za to předvídavý pokyn vrchního ředitele ministerstva zdravotnictví Moše Bar Simana-Tova.

Byla středa odpoledne, když Siman-Tov vydal pokyn: "Vykliďte operační sály v nemocnici - není to bezpečné." Personál tak učinil, i když si mnozí mysleli, že jde o přehnané opatření. O několik hodin později si to už nemyslel nikdo. Ve čtvrtek ráno zasáhla nemocnici raketa, součást vlny dvaceti střel vypálených toho dne Íránem. A zasáhla přesně to patro, které nechal Siman-Tov vyklidit. Výsledek? Jen jeden lehce raněný na patře, kde by normálně ležely stovky nepohyblivých pacientů. "Jeho prozíravé jednání proměnilo něco, co mohlo být masakrem, v událost, na kterou si možná ani nevzpomeneme," řekl podle Jerusalem Post vysoký představitel nemocnice.

Siman-Tov byl ze zpravodajských zdrojů informován, že íránské rakety budou následujícího dne mířit právě na jižní Izrael a jeho administrativní centrum - Beerševu. Nemocnici, a zvláště její operační patro, pokládal za obzvláště zranitelné. Rozhodl proto o evakuaci všech pacientů a personálu do bezpečnějších částí budovy.

Moše Bar Siman-Tov není izraelské veřejnosti neznámý. Vzděláním ekonom už jako vysoký úředník ministerstva financí urovnal stávku lékařů v roce 2011. Především ale proslul řízením izraelské odpovědi na pandemii covidu-19. Na ministerstvu financí patřil ke skupině mladých ekonomů, známých jako "finanční komando", kteří se snažili za každou cenu zabránit vysokým deficitům a znemožnit politikům zadlužovat zemi.

Když se stal nejvyšším úředníkem ministerstva zdravotnictví, izraelská lékařská komora proti tomu protestovala u Nejvyššího správního soudu s odůvodněním, že by v takové pozici měl být lékař, a ne ekonom. Premiér Netanjahu se za něj postavil s odůvodněním, že Siman-Tov je schopen a ochoten prosazovat i nepopulární reformy.