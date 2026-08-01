Nový incident v Hormuzu: dvě lodě terčem útoku, jedna ztratila nad sebou kontrolu

Britská námořní služba (UKMTO) dnes ráno informovala o útocích na dvě lodě u ománských břehů v oblasti Hormuzského průlivu. Jedna loď byla podle informací UKMTO zasažena projektilem, což poškodilo její strojovnu. Loď tak nemá kontrolu nad směrem své plavby. Další loď zaznamenala ve své blízkosti velký výbuch, nebyla ale zasažena. Oba incidenty prošetřují úřady.
Jde o jeden z řady podobných incidentů, které byly v oblasti zaznamenány od opětovného rozhoření konfliktu mezi USA a Íránem.
Námořní provoz v Hormuzském průlivu opět prudce poklesl, informovala stanice Al-Džazíra. Provoz v úžině Báb al-Mandab v Adenském zálivu mezitím zůstává stabilní, jak ukazují nejnovější údaje společnosti Kpler, která sleduje pohyb plavidel.
Jemenští povstalci Húsíové v noci na dnešek popřeli, že plánují zavést poplatky pro obchodní lodě proplouvající průlivem Báb al-Mandab. Zároveň uvedli, že průjezd tímto strategickým průlivem zůstává volný.
Prohlášení přišlo jen několik dní poté, co agentura Reuters s odvoláním na regionální zdroje informovala, že proíránští rebelové zvažují zavedení poplatků pro lodě plující jižní částí Rudého moře. Děje se tak týden poté, co Húsíové vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie.
Teherán a Washington podepsaly v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace a znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, jakož i dosáhnout dohody o ukončení války do 60 dnů.
Tři týdny po podpisu však americký prezident Donald Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery.
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