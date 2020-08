Nový důkaz ve vraždě novináře Kuciaka může oddálit rozsudek, měl padnout ve čtvrtek

Slovenská prokuratura v předložila soudu v pondělí nový důkaz v případu předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Učinila tak před líčením naplánovaným na čtvrtek, na kterém se očekává verdikt proti trojici zbylých obžalovaných. Postup prokuratury mohl znovu oddálit vynesení rozsudku, jenž byl původně naplánován již na začátek srpna.

"Potvrzuji, že na Specializovaný trestní soud byl podán návrh ze strany prokurátora na doplnění dokazování v rozsahu 65 stran," uvedla Ružena Sabová, šéfka soudního senátu, který obžalobu v případu Kuciakovy vraždy projednává a sídlí ve městě Pezinok u Bratislavy.

Podle slovenského Denníku N se zmíněný důkaz týká analýzy dat z mobilního telefonu jedné z obžalovaných. Soud tak bude muset rozhodnout, zda případ vrátí do fáze dokazování nebo návrh prokuratury odmítne a vynese rozsudek. Pokud by soud prokuratuře vyhověl, po projednání nového důkazu by znovu zazněly závěrečné řeči.

Vynesení verdiktu bylo původně naplánováno na 5. srpna. Den předtím ale soud nečekaně oznámil posunutí termínu líčení na 3. září, což zdůvodnil tím, že senát se bude o rozsudku ještě radit.

Pro obžalované, mezi kterými jsou podle prokuratury objednavatel a zprostředkovatelka Kuciakovy vraždy, jakož i vrahův pomocník, žádá obžaloba shodně 25 let vězení. Všichni tři, Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó, vinu popírají a obhájci navrhli jejich osvobození. Další dva obvinění, včetně Kuciakova vraha, se již dříve doznali a byli souzeni samostatně.

Vražda Kuciaka, při které byla zastřelena i jeho snoubenka, vyústila na Slovensku v rozsáhlé protivládní demonstrace a v politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z funkce premiéra Robert Fico. Jeho strana Směr-sociální demokracie v letošních parlamentních volbách nenavázala na předchozí vítězství, skončila v opozici a později po vnitrostranickém rozkolu ji opustila část poslanců.

Video: Slovensko je rozložené víc než Česko, vítězství Matoviče mě neuklidňuje, říká Holcová