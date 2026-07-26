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Zahraničí

Nový britský premiér Burnham je připraven odporovat Trumpovi

ČTK

Nový britský premiér Andy Burnham je připraven odporovat americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, pokud si to vyžádá národní zájem. Premiér to řekl ve svém prvním velkém rozhovoru po nástupu do úřadu, který poskytl stanici BBC.

Britain's Prime Minister Andy Burnham attends an interview in Manchester
Britský premiér Andy Burnham.Foto: REUTERS – Jeff Overs
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Ta jej odvysílá v pondělí večer, několik pasáží ale zveřejnila už dnes. Burnham také uvedl, že se nezaváže k termínu, kdy vláda začne na obranu vydávat tři procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Premiér, který si před několika dny s Trumpem telefonoval, nyní v rozhovoru s BBC řekl, že ho shledává „velmi vřelým“. Nicméně na otázku, zda má v prezidenta důvěru, přímo neodpověděl a uvedl, že vzhledem ke změnám probíhajícím ve světě je potřeba k záležitostem přistupovat na základě jejich vývoje.

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Burnham také řekl, že ho znepokojilo, když Trump zahájil válku s Íránem. Dodal, že nebude váhat říct, co si myslí, že je správné.

Premiér také v rozhovoru poprvé výslovně odmítl myšlenku předčasných voleb. „To vylučuji. Myslím, že lidé by to nechtěli,“ řekl. Řádný termín parlamentních voleb je v roce 2029.

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Burnham se stal ministerským předsedou v pondělí. Předchozí premiér Keir Starmer, jehož popularita už delší dobu klesala, po porážce své Labouristické strany v květnových místních volbách čelil vnitrostranické kritice.

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