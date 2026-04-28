Novozélanďané odmítli vztyčit sochu zpodobňující sexuální otrokyni

Místní úřady v novozélandském Aucklandu zamítly žádost o povolení instalovat sochu zpodobňující sexuální otrokyni z druhé světové války v jedné z městských zahrad. Proti dílu darovaném Jižní Koreou se vyslovili lidé v anketě i japonský velvyslanec, napsala agentura Kjódó.
Socha míru, kterou darovala jihokorejská organizace, měla být umístěna v korejské kulturní zahradě na pozemku ve vlastnictví města. Žádost však byla zamítnuta poté, co většina respondentů ve veřejné anketě s tímto krokem nesouhlasila.
Důrazně se proti záměru postavil i japonský velvyslanec na Novém Zélandu Makoto Osawa, který vyjádřil obavy, že dílo by mohlo vyvolat rozkol v místní komunitě a mít „významný dopad“ na diplomatické vztahy mezi Japonskem a Novým Zélandem.
Dokumenty aucklandské městské rady ukazují, že rada pro severní část města Devonport-Takapuna, kde se zahrada nachází, žádost o instalaci sochy loni v červnu původně schválila. Rada nicméně poté, co se seznámila s historickým kontextem a citlivostí spojenou s dílem, schválení v září pozastavila a letos v lednu zahájila veřejnou konzultaci. Dostala celkem 672 podání, z nichž téměř 60 procent bylo od jednotlivců, kteří se proti instalaci vyjádřili, stejně jako 15 z 20 organizací.
Japonsko okupovalo Korejský poloostrov mezi lety 1910 až 1945 a podle něj byly všechny nároky související s koloniální nadvládou vyřešeny smlouvou z roku 1965, na jejímž základě dostala Jižní Korea finanční pomoc.
Tokio a Soul se pak v roce 2015 dohodly na "konečném a nezvratném" řešení problematiky korejských sexuálních otrokyň, které byly nuceny pracovat v nevěstincích pro japonské vojáky.
Japonská vláda se tehdy omluvila a vložila jednu miliardu jenů (více než 130 milionů Kč) do jihokorejského fondu, který peníze rozdělil těmto ženám a jejich pozůstalým. Soul se na oplátku zavázal, že přestane Japonsko v této citlivé otázce kritizovat.
Jihokorejský soud nicméně loni v dubnu nařídil japonské vládě vyplatit odškodné potomkovi jedné z žen a v lednu 2021 a listopadu 2023 také odškodnit celkem 28 někdejších sexuálních otrokyň. Tokio to tehdy označilo za politováníhodné, naprosto nepřijatelné a v rozporu s oboustrannou dohodou z roku 1965. Soul zase letos v březnu kritizoval nové japonské středoškolské učebnice, podle nichž v nevěstincích nedocházelo k nátlaku.
