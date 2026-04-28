Zahraničí

Novozélanďané odmítli vztyčit sochu zpodobňující sexuální otrokyni

ČTK

Místní úřady v novozélandském Aucklandu zamítly žádost o povolení instalovat sochu zpodobňující sexuální otrokyni z druhé světové války v jedné z městských zahrad. Proti dílu darovaném Jižní Koreou se vyslovili lidé v anketě i japonský velvyslanec, napsala agentura Kjódó.

Obdobná socha sexuální otrokyně je v australském Melbourne.Foto: Wikimedia Commons
Socha míru, kterou darovala jihokorejská organizace, měla být umístěna v korejské kulturní zahradě na pozemku ve vlastnictví města. Žádost však byla zamítnuta poté, co většina respondentů ve veřejné anketě s tímto krokem nesouhlasila.

Důrazně se proti záměru postavil i japonský velvyslanec na Novém Zélandu Makoto Osawa, který vyjádřil obavy, že dílo by mohlo vyvolat rozkol v místní komunitě a mít „významný dopad“ na diplomatické vztahy mezi Japonskem a Novým Zélandem.

Dokumenty aucklandské městské rady ukazují, že rada pro severní část města Devonport-Takapuna, kde se zahrada nachází, žádost o instalaci sochy loni v červnu původně schválila. Rada nicméně poté, co se seznámila s historickým kontextem a citlivostí spojenou s dílem, schválení v září pozastavila a letos v lednu zahájila veřejnou konzultaci. Dostala celkem 672 podání, z nichž téměř 60 procent bylo od jednotlivců, kteří se proti instalaci vyjádřili, stejně jako 15 z 20 organizací.

Japonsko okupovalo Korejský poloostrov mezi lety 1910 až 1945 a podle něj byly všechny nároky související s koloniální nadvládou vyřešeny smlouvou z roku 1965, na jejímž základě dostala Jižní Korea finanční pomoc.

Tokio a Soul se pak v roce 2015 dohodly na "konečném a nezvratném" řešení problematiky korejských sexuálních otrokyň, které byly nuceny pracovat v nevěstincích pro japonské vojáky.

Japonská vláda se tehdy omluvila a vložila jednu miliardu jenů (více než 130 milionů Kč) do jihokorejského fondu, který peníze rozdělil těmto ženám a jejich pozůstalým. Soul se na oplátku zavázal, že přestane Japonsko v této citlivé otázce kritizovat.

Jihokorejský soud nicméně loni v dubnu nařídil japonské vládě vyplatit odškodné potomkovi jedné z žen a v lednu 2021 a listopadu 2023 také odškodnit celkem 28 někdejších sexuálních otrokyň. Tokio to tehdy označilo za politováníhodné, naprosto nepřijatelné a v rozporu s oboustrannou dohodou z roku 1965. Soul zase letos v březnu kritizoval nové japonské středoškolské učebnice, podle nichž v nevěstincích nedocházelo k nátlaku.

Pět set Pekelných andělů projelo Prahou, aby ucitili památku motorkáře

Policie na západě Německa podniká obří razii proti motorkářským gangům

Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů Kč) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.

Humpback whale lies on a sandbank off the Baltic island of Poel

„Dnes se rozhodne.“ Poslední pokus o záchranu velryby Timmyho

Tým dobrovolníků na severu Německa zahájil další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Pomocí popruhu se ji snaží dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.

Globální oteplování, klimatické změny, sucho, ilustrační foto

Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, shodují se experti

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného. V analýze to uvedla agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.

