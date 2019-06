Ruští policisté zatkli známého investigativního novináře. Zbili ho, říká jeho právník

Moskevská policie oznámila, že ruského investigativního novináře Ivana Golunova, který byl tento týden zadržen kvůli údajnému držení drog, převezli do nemocnice. Informovaly o tom ruské tiskové agentury. Podle právníka Pavla Čikova jeho klienta ve vazbě zbili, což policie popírá, a dnes odpoledne zkolaboval. Na svém těle má Golunov množství podlitin, lékaři mají rovněž podezření na zlomená žebra a otřes mozku, napsala agentura AFP.

Golunov, který je v Rusku dobře známý, je redaktorem nezávislého zpravodajského serveru Meduza a zaměřuje se na korupci v moskevské městské správě. Držení drog popírá.

Policie ho zadržela ve čtvrtek, když mířil na schůzku se svým zdrojem a v jeho batohu byly podle policistů objeveny drogy, konkrétně mefedron a kokain. Šestatřicetiletý reportér je podle svého advokáta přesvědčen, že drogu nastrčila policie, aby ho dostala do vězení.

"Zadržený si stěžoval, že se necítí dobře. Byla zavolána záchranka, …ale lékaři rozhodli, že by měl být převezen na vyšetření do nemocnice," citovala agentura Interfax z tiskového prohlášení moskevské policie. Moskevský soud by měl dnes přitom rozhodnout o pokračování Golunovovy vazby.

Šéf serveru Meduza Ivan Kolpakov novinářům řekl, že je "stoprocentně přesvědčen" o tom, že zatčení souvisí s Golunovovou profesionální činností. V minulých dnech prý dostal několik výhrůžek, podle Kolpakova je vyvolal článek, na kterém Golunov pracoval.

Jedním z jeho témat byly údajné machinace v moskevském pohřebnictví, jehož část je podle ruských médií v rukou kriminálních gangů.

Pobouření mezi moskevskými novináři

Server Meduza byl založen před pěti lety a jeho centrála je v lotyšské metropoli Rize. Redakce se tam přesunula z obavy před represemi ruských úřadů. V Moskvě má několik zvláštních zpravodajů, jedním z nich je Golunov.

Incident se zatčeným novinářem vyvolal mezi jeho moskevskými kolegy pobouření. Před sídlem moskevské policie se sešli demonstranti, na sérii protestních prohlášení dokonce reagoval moskevský starosta Sergej Sobjanin.

Vyzval šéfa městské policie, aby na Golunovovu kauzu osobně dohlížel. O případ se zajímá i prezidentská rada pro lidská práva a několik poslanců federálního parlamentu.

Zástupkyně prezidentské rady pro lidská práva Eva Merkačevová, která Golunova v pátek navštívila, ve svém prohlášení uvedla, že jí novinář řekl, že "nespal již 24 hodin a necítí se dobře, také vůbec nejedl". Ukázal jí zranění na zádech, které podle svých slov utrpěl, když ho policisté vlekli. Rovněž jí řekl, že ho policisté dvakrát uhodili do hlavy a stáli mu na hrudi.