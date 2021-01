Lidé říkali, že americká města budou hořet. Novinář popisuje, jaké to bylo u Kapitolu

Amitoj Singh se dlouhodobě věnuje dezinformacím a sleduje pravicové extremisty. I proto se 6. ledna rozhodl jako novinář na volné noze vydat do Washingtonu, D.C. V ten den protestovali příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa a následně vtrhli do Kapitolu. "Mrzí mě, že informovaní lidé nevěděli, že to přijde. Myslím, že prostě nenaslouchali," popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

K budově jste se dostal až odpoledne, tedy poté, co záběry davu uvnitř budovy Kapitolu obletěly celý svět. Jak to na místě vypadalo?

Přijel jsem k budově Kongresu a cestou jsem míjel lidi, kteří nesli americké vlajky a nápisy na podporu Donalda Trumpa, jak pomalu od místa odcházejí. Vzal jsem si jenom telefon, protože jsem chtěl mít možnost se rychle pohybovat, kdyby to bylo potřeba. A tak jsem začal natáčet.

Vysvětloval jsem, co se stalo a že to je poprvé od roku 1814, kdy budovu někdo obsadil, tehdy konkrétně Britové. Že tam je pořád spousta lidí, i když jich už hodně odešlo. Bylo krátce po čtvrté hodině odpoledne.

Po nějaké době jsem šel blíž, přímo k davu protestujících. Hrála tam hudba, snad Beatles a píseň "Don’t worry, be happy". Lidé drželi americké a jižanské vlajky a křičeli, že (prezidentské) volby byly ukradené. Několikrát kus ode mě něco vybuchlo.

Byla tam policie?

Pořádková policie dorazila na místo až kolem půl šesté. Viděl jsem, jak minimálně jednoho člověka zatkla. Všichni protestující ale hned vytáhli telefony a začali policii natáčet.

Také kolem mě prošlo hodně policistů a někteří se zastavili, když slyšeli, že mluvím o protestu. Šel jsem proto stranou, abych předešel konfrontaci. Od šesti hodin večer už platil zákaz vycházení, a tak jsem i já odešel. Nevypadalo to, že by situace dál eskalovala, protože lidem začalo docházet, co se vlastně stalo. Teprve v tu chvíli to někteří komentátoři nebo politici označili za domácí terorismus a podobně.

Ani dvě hodiny po útoku ale nedošlo k jasnému zásahu policie - lidé, kteří chtěli na místě zůstat, prostě zůstali a užívali si. Určitě tam bylo dál 200, možná až 500 lidí. A policie jen čekala, až odejdou, a snažila se je mírně přesvědčit.

Útoky na americká města

Mluvil jste přímo s protestujícími?

Až druhý den - hned ráno jsem se ke Kapitolu vrátil. Kolem 11. hodiny se tam začaly objevovat hloučky Trumpových příznivců, kteří se procházeli jako turisti. Několik z nich jsem zastavil a dělal s nimi rozhovory. Povídali, že všechna americká města budou hořet a že situace je teď horší než během americké revoluce nebo války Severu proti Jihu.

Myslím, že se snažili říct, že bychom neměli být překvapení. Vůbec ničím. A teď to vidíme, na sociálních sítích se objevují výzvy k útokům na americká města během inaugurace prezidenta Joea Bidena 20. ledna.

Myslíte, že se to opravdu stane?

Dlouhodobě sleduji dezinformace. Znám dobře tuhle rétoriku a naučil jsem se jednu věc: pokud říkají, že něco udělají, věřme jim. Nesmíme si myslet, že je to nemožné. Nikdo nevěřil, že by udělali tohle (v Kapitolu). Přitom za denního světla a bylo to pak všude na internetu.

Co se týče lidí, se kterými jsem druhý den mluvil a kteří podle svých slov uvnitř Kapitolu nebyli, tak i jejich přesvědčení je neotřesitelné. Sám Trump řekl, že jeho následný projev byl naprosto v pořádku (podle sociální sítě Twitter však nadále vyzýval k násilí, a tak zablokovala jeho účet - pozn. red.). Pokud neustoupí Trump, proč by měli ustoupit jeho podporovatelé?

Určitě bude všude zvýšená bezpečnost, ale bude to stačit? Těžko říct.

Na co narážíte?

Musíte ohlídat 50 měst a 50 místních Kapitolů. A ještě se postarat o to, aby inaugurace nového prezidenta proběhla pokojně. Máte ale co do činění s polovojenskými organizacemi, jako jsou Proud Boys (americké nacionalistické hnutí - pozn. red.), a ty jsou dokonale organizované. Vždyť se jim povedlo obsadit budovu Kapitolu.

Nedávno jsem viděl průzkum, podle kterého se asi 25 procent republikánů definuje i jako voliči Donalda Trumpa. To je strašně vysoké číslo, jde o miliony. Kolik z nich by bylo ochotných zaútočit na budovy? Určitě tisíce z nich. Obavy jsou namístě. Oni se nedívají na CNN a nevidí politiky, kteří je prosí, aby ukončili násilí. Tyhle informace se k nim vůbec nedostanou. Jsou ve vlastní informační bublině, která násilí jenom podporuje.

Amitoj Singh Jako televizní novinář a moderátor pracoval několik let v Indii pro NDTV. Natáčel například v Iráku, Malajsii nebo Německu. Ve Spojených státech působil v investigativním týmu stanice CNN. Teď je na volné noze, točí televizní vstupy a píše politické analýzy.

Když jste se bavil s lidmi před Kapitolem, jak hodnotili to, co se stalo předchozí den?

Rozhodně toho nelitovali. Vnímali smrt té ženy jako tragickou, ale většina z nich útok jako takový podpořila (během vniknutí do budovy jeden z kapitolských policistů zastřelil ženu v davu - pozn. red.). Mají pocit, že ta budova je jejich, že oni za ni svými daněmi zaplatili. Taky jsem se ptal, jestli mají pocit, že vniknout dovnitř byl zločin. Někteří říkali, že ano, jiní, že ne. Ale shodli se, že média dělají chybu, když všechny protestující hází do jednoho pytle jako teroristy. Podle nich je rozdíl mezi lidmi, kteří protestovali před budovou, a lidmi, kteří vnikli dovnitř.

Všichni byli jako na jehlách

Během protestu dav zničil řadě novinářů jejich vybavení. Na dveřích byl vyškrábaný nápis "zabijte média". Vy navíc vypadáte jako cizinec. Bál jste se, že vás někdo napadne?

Během útoku jsem s žádným z Trumpových podporovatelů nemluvil. Myslím, že to bylo moudré, protože z davu jsem cítil nevraživost, všichni byli jako na jehlách. Nebál jsem se, v minulosti jsem zažil nebezpečnější situace. Jenže tentokrát jsem byl sám za sebe, neměl jsem s sebou kameramana ani štáb a vlastně nikdo moc nevěděl, že tam jsem - což bylo trochu děsivé. Kdyby mi někdo shodil turban nebo mě uhodil, tak bych odtamtud musel rychle zmizet. A viděli jsme záběry, ve kterých dav zaútočil například na novináře ze CNN.

Stejně tak jsem ale viděl spoustu lidí, kteří chtěli jen pokojně protestovat. Je důležité rozdělit ten dav do více skupin. Nenapadá mě žádný protest, který by byl jen poklidný, který v sobě neměl schovaný vztek a násilí. Tady to ale neuvěřitelně vyeskalovalo.

Co ale bude s lidmi, kteří podle vašich slov poklidně demonstrovali? Joe Biden bude oficiálně jmenován do funkce 20. ledna. Budou schopni se s tím smířit?

Ne, nemyslím si, že někdy budou schopni přijmout Joea Bidena za svého prezidenta. A nemyslím si, že by ještě někdy věřili americkému volebnímu systému. Jsou přesvědčeni, že volby byly zfalšované. I díky videím, která sdílel Donald Trump a jeho tým, mají "vyryto do mozku", že volby byly podvod a demokrati je ukradli (to tvrdí i Donald Trump, který podal desítky stížností, všechny ale soudy odmítly - pozn. red.).

Bude to stát spoustu práce, aby tenhle pocit zmizel. Potřebujeme s nimi lépe komunikovat. Jako novináři děláme sice dobrou práci, ale přesvědčujeme jenom ty, kteří už jsou přesvědčeni. Potřebujeme, aby se naše práce dostala i mimo naši bublinu. Já s těmi lidmi mluvil hned druhý den ráno, ale oni už byli přesvědčeni, že za násilnosti mohla Antifa nebo hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Jeden z nich mi dokonce řekl, že policie přivezla ty protestující, kteří vše vyeskalovali. To je úplně jiný svět.

Jak se z toho může Amerika vzpamatovat?

Podle mě je tohle pád Ameriky. Demokraté nemají jasnou budoucnost a jsou rozděleni v názoru na to, jak moc mají být liberální. A republikáni se teď musí rozhodnout, jestli budou Republikánskou stranou, nebo Trumpovou stranou. Nemají šanci vyhrát volby, pokud přijdou o hlasy Trumpových podporovatelů, takže budou muset být velmi opatrní.

Velmi záleží na tom, co se stane v následujících dnech. Pokud Trump nebude moci znovu kandidovat na prezidenta, tak to stále bude on, kdo rozhodne o svém nástupci. On rozhodne, kdo republikány povede do budoucna. A pokud se Biden bude chtít opravdu usmířit a znovusjednotit zemi, bude muset Trumpovi hodně věcí prominout. Amerika stojí na útesu, a kamkoliv se hne, spadne.

Mrzí mě, že novináři a informovaní lidé nevěděli, že tohle přijde. Myslím, že prostě nenaslouchali. Mají tolik důvěry v demokracii, až nevidí, jak moc je křehká. Takzvaná "informovaná elita" se musí chytit za nos. Pokud druhá strana něco říká, myslíme si, že je to prostě nemyslitelné, a nevěříme jí. Ale my jí věřit musíme. Když lidé tvrdí, že nám chtějí vzít demokracii, tak to znamená, že se ji skutečně pokusí vzít.

