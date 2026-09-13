Noví prostředníci pro válku na Ukrajině? Čínský prezident a indický premiér nabídli Putinovi pomoc

Čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndra Módí při setkáních s ruským prezidentem Vladimirem Putinem během summitu skupiny BRICS nabídli své služby při urovnání konfliktu s Ukrajinou, ruský prezident to uvítal, řekl v neděli novinářům Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi pátým rokem.
"Během dvoustranných kontaktů se Módí a Si podrobně zajímali o urovnání konfliktu s Ukrajinou a aktivně nabízeli své zprostředkování ve snaze o nalezení řešení. Putin tuto ochotu uvítal a poskytl podrobné informace o aktuální situaci," řekl Peskov podle státní agentury TASS.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu opět vyjádřil připravenost setkat se s ruským protějškem a jednat o ukončení války, například na prosincovém summitu G20 v Miami. Peskov ale Zelenského nabídku odmítl a setkání obou prezidentů znepřátelených zemí na summitu v Miami vyloučil. "To je nemožné," řekl agentuře AFP a zopakoval, že taková schůzka se nemůže konat nikde jinde než v Moskvě.
Spojené státy v poslední době znovu zesílily snahy o ukončení války na Ukrajině, která je nejkrvavějším konfliktem v Evropě od druhé světové války. Minulý víkend nejdříve v Moskvě a pak i v Kyjevě jednali zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner. Jejich cesta do Evropy však posun nepřinesla.
Moskva po jednání s Witkoffem a Kushnerem zopakovala, že je potřeba vyřešit základní příčiny ukrajinského konfliktu. Za základní příčiny války Rusko dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014.
Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území. Rusko rovněž trvá na předání celého Donbasu, tedy i území, která ruská armáda dosud nedokázala dobýt. Kyjev ruské požadavky odmítá jako kapitulaci, která by jen usnadnila další ruskou agresi.
Uskupení BRICS čítá jedenáct členských zemí, mezi které patří například Čína, Rusko, Írán nebo Indie. Skupina BRICS vznikla v roce 2009 s cílem postavit se světovému uspořádání, v němž hrají hlavní roli Spojené státy a jejich západní spojenci.
V současnosti její členové představují přes 40 procent světové populace a čtvrtinu globální ekonomiky. Patří do ní Brazílie, Čína, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Írán, Rusko, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika a Spojené arabské emiráty. Summit v Dillí se konal v době geopolitického napětí vyvolaného americko-izraelskou válkou proti Íránu a ruskou invazí na Ukrajinu. Oba konflikty narušily globální trh s energiemi, obchod i dopravu.
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