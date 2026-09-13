Přeskočit na obsah
Benative
13. 9. Lubor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Noví prostředníci pro válku na Ukrajině? Čínský prezident a indický premiér nabídli Putinovi pomoc

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndra Módí při setkáních s ruským prezidentem Vladimirem Putinem během summitu skupiny BRICS nabídli své služby při urovnání konfliktu s Ukrajinou, ruský prezident to uvítal, řekl v neděli novinářům Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi pátým rokem.

FILE PHOTO: Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin
Indický premiér Narendra Módí hovoří s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem před summitem Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v roce 2025 v Meijiang Convention and Exhibition Centre v Tchien-ťinu v Číně, 1. září 2025.Foto: REUTERS – SUO TAKEKUMA
Reklama

"Během dvoustranných kontaktů se Módí a Si podrobně zajímali o urovnání konfliktu s Ukrajinou a aktivně nabízeli své zprostředkování ve snaze o nalezení řešení. Putin tuto ochotu uvítal a poskytl podrobné informace o aktuální situaci," řekl Peskov podle státní agentury TASS.

Související

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu opět vyjádřil připravenost setkat se s ruským protějškem a jednat o ukončení války, například na prosincovém summitu G20 v Miami. Peskov ale Zelenského nabídku odmítl a setkání obou prezidentů znepřátelených zemí na summitu v Miami vyloučil. "To je nemožné," řekl agentuře AFP a zopakoval, že taková schůzka se nemůže konat nikde jinde než v Moskvě.

Spojené státy v poslední době znovu zesílily snahy o ukončení války na Ukrajině, která je nejkrvavějším konfliktem v Evropě od druhé světové války. Minulý víkend nejdříve v Moskvě a pak i v Kyjevě jednali zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner. Jejich cesta do Evropy však posun nepřinesla.

Moskva po jednání s Witkoffem a Kushnerem zopakovala, že je potřeba vyřešit základní příčiny ukrajinského konfliktu. Za základní příčiny války Rusko dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014.

Reklama
Reklama

Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území. Rusko rovněž trvá na předání celého Donbasu, tedy i území, která ruská armáda dosud nedokázala dobýt. Kyjev ruské požadavky odmítá jako kapitulaci, která by jen usnadnila další ruskou agresi.

Související

Uskupení BRICS čítá jedenáct členských zemí, mezi které patří například Čína, Rusko, Írán nebo Indie. Skupina BRICS vznikla v roce 2009 s cílem postavit se světovému uspořádání, v němž hrají hlavní roli Spojené státy a jejich západní spojenci.

V současnosti její členové představují přes 40 procent světové populace a čtvrtinu globální ekonomiky. Patří do ní Brazílie, Čína, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Írán, Rusko, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika a Spojené arabské emiráty. Summit v Dillí se konal v době geopolitického napětí vyvolaného americko-izraelskou válkou proti Íránu a ruskou invazí na Ukrajinu. Oba konflikty narušily globální trh s energiemi, obchod i dopravu.

Mohlo by vás také zajímat: „Slyšeli kýchat krevety?“ Íránci se smějí Američanům. Uzmuli jim superdron

„Slyšeli kýchat krevety?“ Íránci se smějí Američanům. Uzmuli jim superdron | Video: IRGC
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
výstava Markovo evangelium. Sedm století. Tři zlomky. Jeden evropský příběh
výstava Markovo evangelium. Sedm století. Tři zlomky. Jeden evropský příběh
výstava Markovo evangelium. Sedm století. Tři zlomky. Jeden evropský příběh

Na severu Itálie vystavují vzácnou českou památku. Česko opustila poprvé od roku 1354

Italské město Aquileia v sobotu 12. září odpoledne slavnostně zahájilo výstavu se vzácnou zápůjčkou z České republiky - pražským fragmentem Markova evangelia. Nejstarší rukopis v českých archivech kvůli výstavě opustil české území poprvé od roku 1354, kdy část posvátného textu nechal převést do Prahy Karel IV. Podle pořadatelů výstavy části původního kodexu jsou znovu pohromadě po sedmi stoletích.

Italy Venice Film Festival Closing Ceremony
Italy Venice Film Festival Closing Ceremony
Italy Venice Film Festival Closing Ceremony

Zlatého lva získal v Benátkách film Woman Unknown. Dokument Naza měl 25 minut ovací

Hlavní cenu Zlatého lva na 83. ročníku MFF v Benátkách získalo historické drama Woman Unknown (Neznámá žena) dánsko-egyptské režisérky Mayi el-Toukhyové. Zvláštní cenu poroty pak obdržel dokumentární film Naza izraelských novinářů Juvala Abrahama a Rachel Szorové, v němž několik bývalých i současných izraelských vojáků anonymně vypovídá o zabíjení palestinských civilistů ve válce v Pásmu Gazy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama