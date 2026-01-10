Nově zveřejněné video ukazuje, jak to bylo se střelbou agenta v Minneapolisu

Média zveřejnila video natočené imigračním agentem, který ve středu v Minneapolisu zastřelil Renne Goodovou. Informoval o tom server deníku The Washington Post.
Agentura AP píše, že napříč Spojenými státy mají po smrti ženy pokračovat protesty proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a jeho rozsáhlým protiimigračním zátahům.
Přibližně 45sekundové video začal agent ICE natáčet při vystupování ze svého vozidla. Zachycuje na něm červené auto, v němž sedí Goodová a na zadní sedačce její pes. „To je v pořádku, chlape, nejsem na tebe naštvaná,“ říká žena, není však jasné, na co reaguje. V pozadí jsou slyšet lidé protestující proti zátahu.
Úředník ICE, podle médií 43letý Jonathan Ross, následně obchází auto a u poznávací značky hovoří s manželkou Goodové, která ho natáčí svým telefonem. Jeden z dalších agentů poté vyzývá Goodovou, aby vystoupila z auta. Ta místo toho otáčí volantem směrem od Rosse a rozjíždí se pryč z místa.
Agent ICE, který video natáčí, stojí přibližně u levého předního světla jejího auta. Pak se záběr otočí na nebe a jsou slyšet výstřely. Video následně znovu zaostří na auto zastřelené ženy, které jede směrem ke kraji silnice.
Hnutí Indivisible (Nerozdělitelní) podle AP uvedlo, že svolalo stovky protestů v Texasu, Kansasu, Novém Mexiku, Ohiu i dalších státech. Organizace, která stojí i za demonstracemi pod heslem No Kings (Žádní králové) proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi z minulého roku, tato shromáždění nazvala ICE Out for Good (slovní hříčka, která znamená ICE navždycky pryč, ale také ICE pryč od Goodové, pozn. red.).
Vedle incidentu v Minneapolisu protesty reagují také na páteční střelbu v Portlandu, při které federální imigrační agenti postřelili dva lidi.
V Minneapolisu se očekávají demonstrace v parku Powderhorn přibližně kilometr od místa, kde agent ICE zastřelil Goodovou. Shromáždění má podle organizátorů uctít život 37leté matky tří dětí a také vyzvat k „ukončení smrtícího teroru v našich ulicích“. Čtvrteční i páteční protesty v tomto městě byly podle AP zatím poklidné, policie uvedla, že zadržela přibližně 30 lidí.
Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti dříve uvedlo, že agent ICE vystřelil v sebeobraně poté, co do něj žena najížděla vozem. Minnesotské úřady toto jednoznačně odmítly. Případ nyní vyšetřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Trumpova administrativa navzdory výzvám minnesotského guvernéra Tima Walze i místních úřadů zamítla účast státní policie na vyšetřování s vysvětlením, že na to nemá pravomoc.
V Minneapolisu a sousedním Saint Paul pokračuje protiimigrační operace, kterou ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší. Podle AP vyslala Trumpova vláda do Minnesoty tisíce federálních úředníků.
