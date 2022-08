Nově zveřejněná fakta: CIA očekávala pád Kyjeva a odhadovala, co udělá Zelenskyj

Bílý dům, Pentagon a americké zpravodajské služby měly na základě nově získaných informací už na podzim loňského roku jasno v tom, že Rusko chystá vpád na Ukrajinu. Analýzy pohybu ruských vojsk a zpráv, které měla americká rozvědka k dispozici z Kremlu, ukazovaly, že nejde jen o vojenské cvičení s cílem zastrašit Ukrajinu a Západ.

Americký deník Washington Post publikoval na základě rozhovorů s americkými činiteli text, ve kterém rekapituluje, co Američané dopředu věděli nebo tušili a co řekli svým spojencům. Podle něj loni v říjnu poradce prezidenta Joea Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan řekl na schůzce v Oválné pracovně Bílého domu, že ruský prezident Vladimir Putin chystá mnohem větší operaci než při anexi Krymu v roce 2014. A že chce dostat pod ruskou kontrolu většinu Ukrajiny.

Náčelník generálního štábu americké armády Mark Milley na stejné schůzce řekl, že má jít o tlak z několika směrů a že Rusové chtějí napodobit taktiku známou jako "šok a hrůza", kterou Američané uplatnili během rychlé a mohutné invaze do Iráku v roce 2003.

Mnohé informace, které na schůzce v přítomnosti prezidenta Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové zazněly, se později potvrdily, píše list Washington Post. Milley například hovořil o tom, že se Rusové pokusí napadnout Kyjev ze severu přes Černihiv a pak ještě přes oblast ležící severozápadně od metropole, zatímco další ruské jednotky zaútočí na Ukrajinu z východu a na jihu z Krymu s cílem dosáhnout řeky Dněpru.

Konečným cílem bylo nahrazení ukrajinské vlády novým proruským kabinetem a ruská kontrola většiny země - jen západní část Ukrajiny prý Putin plánoval ponechat jejímu osudu. Americká rozvědka se domnívala, že Rusové plánují ovládnout Kyjev během tří a čtyř dnů, zatknout nebo zastřelit prezidenta Volodymyra Zelenského a válku pak vést jen několik týdnů.

V Bílém domě také promluvil bývalý ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns. Tvrdil, že pro Putina je otázka návratu Ukrajiny do ruské sféry vlivu natolik důležitá, že je kvůli tomu ochoten riskovat i sankce a rozkol se Západem. Podle Burnse si Putin spočítal, že pokud chce na Ukrajině zasáhnout a takzvaně ji otočit zpět na východ, nemá mnoho času. Ukrajina se stále více přikláněla k Západu, ekonomicky i politicky se Rusku vzdalovala.

Navíc Putin počítal s tím, že USA jsou oslabeny neúspěchem v Afghánistánu, odkud se loni vojensky stáhly, a že Evropa kvůli závislosti na ruském plynu a ropě nepůjde do ostré konfrontace.

Záleželo na Zelenském

CIA se ve své analýze domnívala, že Rusům se sice nepodaří Kyjev ovládnout tak rychle, jak očekávají, ale že město dříve či později padne. V tom se nakonec mýlila. Předpokládala, že ukrajinská armáda bude klást odpor a bojovat, ale velkou neznámou pro ni bylo, jak se zachová a jak si povede ukrajinský prezident Zelenskyj.

Ten v reakci na text listu Washingtonu Post uvedl, že si hrozbu invaze samozřejmě uvědomoval, ale nechtěl lidi na Ukrajině vystrašit. "Pokud bychom to zveřejnili, dostali by nás za tři dny. Měli jsme pocit, že není dobré vyvolávat paniku, která by vedla k úprku lidí ze země," uvedl Zelenskyj.

"Když začala invaze, byli jsme tak silní, jak jen to šlo. Někteří lidé odjeli, ale většina zůstala, bojovala za svůj domov."

Ukrajinský prezident poprvé veřejně připustil aktuální hrozbu války až 23. února, několik hodin před Putinovým projevem o zahájení "speciální vojenské operace". Tehdy Zelenskyj řekl, že se nemůže dovolat Putinovi a že ruský prezident se už rozhodl pro válku.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba k novým informacím řekl, že Spojené státy sice varovaly před invazí, ale bez konkrétních detailů. On sám si prý nedovedl představit, že ruský útok bude tak rozsáhlý.

Tajná služba plná krtků

Podle deníku Washington Post komplikovala spolupráci amerických a ukrajinských výzvědných služeb penetrace ukrajinské SBU ruskými informátory a špiony. Existovalo podezření, že k mnoha důvěrným informacím se dostane Kreml.

Zelenskyj 17. července odvolal z pozice ředitele SBU svého dlouholetého přítele Ivana Bakanova. Důvodem byla právě kolaborace některých vysoce postavených příslušníků tajné služby s Ruskem.

Osobně se Zelenskyj dozvěděl o amerických informacích o hrozící invazi poprvé na klimatickém summitu v Glasgow, který se konal loni na začátku listopadu. Mluvil tam mezi čtyřma očima s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem. Podle jeho výpovědi měl Zelenskyj hlavně obavy z ekonomického kolapsu Ukrajiny, který mohou způsobit panika a strach kvůli hrozící válce.

Také američtí spojenci v NATO verzi o velké ruské invazi příliš nevěřili. Francouzští a němečtí politici podle Washington Post tvrdili, že tak iracionální rozhodnutí Putin neudělá. Z členských zemí Severoatlantické aliance byly prý jen čtyři naprosto přesvědčeny, že ruské vedení chce zaútočit na Kyjev: Velká Británie, Litva, Lotyšsko a Estonsko.

