Nové zjištění v kauze vraždy mečem: Útočník ze švédské školy měl zřejmě komplice

Několik dní po útoku mečem na studenty na střední škole ve švédském městě Fagersta byl zatčen další muž. Podezřelý je z napomáhání k vraždě 18letému mladíkovi, který při útoku zabil 17letou dívku a zranil tři studenty ve věku 12 až 17 let. Informovalo o tom ve středu příslušné státní zastupitelství. Samotný útočník je od víkendu ve vazbě a je obviněn z vraždy a pokusu o vraždu.
„Státní zástupce musí do čtvrtečního poledne rozhodnout, zda požádá o vazbu pro muže, nebo zda bude propuštěn,“ uvedlo státní zastupitelství ve svém prohlášení k nově zadrženému. Další podrobnosti k němu nesdělilo.
Podle zpráv médií byl útočník studentem střední školy. Jeho motiv zůstává nadále nejasný. Švédská policie podle médií vyšetřuje i to, zda byl útočník zapojen do internetových komunit propagujících školní násilí.
Útoky na školy jsou ve Švédsku relativně vzácné, v posledních letech však země zažila několik závažných incidentů. V říjnu 2015 zaútočil maskovaný muž ozbrojený mečem na školu v Trollhättanu na jihozápadě země. Zabil učitele a dva studenty a další dva lidi zranil, než ho policie zastřelila.
V únoru 2025 se ve Švédsku odehrála nejhorší střelba v historii země. Útočník v centru pro vzdělávání dospělých Campus Risbergska v Örebru zastřelil deset lidí. Dalších šest lidí utrpělo střelná zranění.
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